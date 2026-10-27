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हिंदी न्यूज़बिजनेसTikTok चलाने वाला बना चीन का सबसे अमीर शख्स, AI ने बदल दी जिंदगी

TikTok चलाने वाला बना चीन का सबसे अमीर शख्स, AI ने बदल दी जिंदगी

टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग फिर चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. हुरुन रिसर्च की सूची के मुताबिक, AI के कारण उनकी संपत्ति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Oct 2026 02:48 PM (IST)
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आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोगों को कहानियां देखी होंगी, जिन्होंने अपनी मेहनत और नई तकनीक के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है. चीन के सबसे अमीर शख्स झांग यिमिंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. TikTok की पैरेंट कंपनी बाइटडांस के फाउंडर झांग यिमिंग ने चीन के अमीर लोगों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है. उनकी दौलत में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बड़ी भूमिका बताई जा रही है. 

दरअसल, बाइटडांस शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok और चीन में इस्तेमाल होने वाले Douyin की पैरेंट कंपनी है. इसके अलावा कंपनी का AI असिस्टेंट Doubao भी चीन में काफी लोकप्रिय है. हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, AI, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों की संपत्ति बढ़ रही है, जबकि रियल एस्टेट और पारंपरिक कारोबार से जुड़े कई अमीर लोगों की दौलत में गिरावट दर्ज की गई है.

कौन हैं चीन के सबसे अमीर शख्स झांग यिमिंग?

झांग यिमिंग बाइटडांस के फाउंडर हैं, जो TikTok और Douyin जैसे लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म की पैरेंट कंपनी है. हुरुन की रैंकिंग के मुताबिक, झांग की कुल संपत्ति बढ़कर करीब 100 अरब डॉलर हो गई है. उनकी दौलत में पिछले साल के मुकाबले करीब 43% की बढ़ोतरी हुई है. उनकी दौलत में आई इस उछाल वजह बाइटडांस का AI कारोबार है. यह कारोबार असिस्टेंट Doubao चीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले AI टूल्स में शामिल है.

चीन के अमीरों की लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनी के कारोबारी झोंग शानशान इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उनकी संपत्ति करीब 61 अरब डॉलर बताई गई है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 23% की गिरावट आई है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने वाली कंपनी CATL के चेयरमैन रॉबिन जेंग तीसरे नंबर पर हैं. ,

AI स्टार्टअप DeepSeek के फाउंडर लियांग वेनफेंग इस लिस्ट में सातवें स्थान पर पहुंचे हैं. वहीं, AI चिप बनाने वाली कंपनी Cambricon के चेयरमैन चेन तियानशी दसवें नंबर पर हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 27 Oct 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Zhang Yiming Net Worth China Richest Person
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