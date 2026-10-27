RBI ने जारी किया 1000 का मंदिर वाला नया नोट? जानिए PIB ने क्या बताया है

क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने देश में 1000 रुपए का नया नोट जारी कर दिया है? सोशल मीडिया पर 1000 रुपए के नोट की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि RBI ने मंदिर की फोटो वाला नया 1000 रुपए का नोट जारी किया है. कई लोगों ने इसे सच मानकर शेयर भी कर दिया.

अब इस दावे पर सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB ने सफाई दी है. पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि ये दावा बिल्कुल फेक है. सरकार ने या RBI ने ऐसा कोई नया नोट जारी नहीं किया है और ऐसा कोई फैसला भी नहीं लिया है. RBI ने कहा है कि इस तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ही सच मानें.

🚨 FAKE ₹1,000 NOTE ALERT! Several social media posts claim that a new ₹1,000 note has been issued. #PIBFactCheck ❌ This claim is fake. ✅ The @RBI has made no announcement regarding the issuance of a new ₹1,000 note. 🔸 Verify information through official sources and do not share unverified claims. 💡 Come across suspicious content related to the Central Government? Report it to @PIBFactCheck. 📲 +91 8799711259 📩 factcheck@pib.gov.in — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 27, 2026

क्या दावा किया जा रहा है?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक मंदिर की आकृति वाले पीले रंग के 1000 रुपए के नोट की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने यह नया नोट जारी किया है और 15 नवंबर से यह बाजार में उपलब्ध हो जाएगा.

पीआईबी ने क्या कहा है?

अब प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इन दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि आरबीआई ने 1,000 रुपए का नया नोट जारी करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है. जो दावे किए जा रहे हैं, वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.

अभी चलन में हैं ये 6 तरह के नोट

10 रुपए का नोट

20 रुपए का नोट

50 रुपए का नोट

100 रुपए का नोट

200 रुपए का नोट

500 रुपए का नोट

बता दें कि एक रुपए का नोट वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है, आरबीआई की ओर से नहीं. बड़ी बात यह है कि 2 और 5 रुपए के नोटों की छपाई RBI ने काफी समय पहले ही बंद कर दी है. हालांकि, अगर यह बाजार में किसी के पास उपलब्ध हैं तो ये अभी भी कानूनी रूप से मान्य हैं.

यह भी पढ़ें- सिर्फ UPI और कार्ड पेमेंट से मिलेगी 1000 से ज्यादा की शराब, नया नियम लागू