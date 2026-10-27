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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI ने जारी किया 1000 का मंदिर वाला नया नोट? जानिए PIB ने क्या बताया है

RBI ने जारी किया 1000 का मंदिर वाला नया नोट? जानिए PIB ने क्या बताया है

क्या आरबीआई ने बाजार में 1000 रुपए का नया नोट जारी कर दिया है? ऐसा दावा कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो गलत है. पीआईबी ने कहा है कि आरबीआई ने ऐसा कोई नोट जारी नहीं किया है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 27 Oct 2026 01:28 PM (IST)
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क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने देश में 1000 रुपए का नया नोट जारी कर दिया है? सोशल मीडिया पर 1000 रुपए के नोट की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि RBI ने मंदिर की फोटो वाला नया 1000 रुपए का नोट जारी किया है. कई लोगों ने इसे सच मानकर शेयर भी कर दिया.

अब इस दावे पर सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB ने सफाई दी है. पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि ये दावा बिल्कुल फेक है. सरकार ने या RBI ने ऐसा कोई नया नोट जारी नहीं किया है और ऐसा कोई फैसला भी नहीं लिया है. RBI ने कहा है कि इस तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ही सच मानें.

क्या दावा किया जा रहा है?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक मंदिर की आकृति वाले पीले रंग के 1000 रुपए के नोट की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि आरबीआई ने यह नया नोट जारी किया है और 15 नवंबर से यह बाजार में उपलब्ध हो जाएगा.

पीआईबी ने क्या कहा है?

अब प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इन दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि आरबीआई ने 1,000 रुपए का नया नोट जारी करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है. जो दावे किए जा रहे हैं, वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.

अभी चलन में हैं ये 6 तरह के नोट 

  • 10 रुपए का नोट
  • 20 रुपए का नोट
  • 50 रुपए का नोट
  • 100 रुपए का नोट
  • 200 रुपए का नोट
  • 500 रुपए का नोट

बता दें कि एक रुपए का नोट वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार की ओर से जारी किया जाता है, आरबीआई की ओर से नहीं. बड़ी बात यह है कि 2 और 5 रुपए के नोटों की छपाई RBI ने काफी समय पहले ही बंद कर दी है.  हालांकि, अगर यह बाजार में किसी के पास उपलब्ध हैं तो ये अभी भी कानूनी रूप से मान्य हैं.

यह भी पढ़ें- सिर्फ UPI और कार्ड पेमेंट से मिलेगी 1000 से ज्यादा की शराब, नया नियम लागू

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
1000 Note PIB RBI
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