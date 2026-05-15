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हिंदी न्यूज़बिजनेसCNG Price: दिल्ली-NCR में सीएनजी का बढ़ा दाम, जानें कितने रुपए हुई महंगी, फटाफट चक करें रेट

CNG Price: दिल्ली-NCR में सीएनजी का बढ़ा दाम, जानें कितने रुपए हुई महंगी, फटाफट चक करें रेट

Delhi-NCR CNG Price Hike : दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं. कंपनियों ने सीएनजी के दाम में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है. पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 15 May 2026 07:02 AM (IST)
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Delhi-NCR CNG Price: दिल्ली-एनसीआर के लोगों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है. आज सुबह पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं. अब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में सीएनजी 2 रुपए महंगी मिलेगी.

भारत अपनी जरूरत की 50% से ज्यादा प्राकृतिक गैस आयात करता है. आपूर्ति में कमी और वैश्विक मांग बढ़ने के कारण गैस कंपनियों, जैसे आईजीएल और एमजीएल के लिए गैस खरीदना महंगा हो गया है. कंपनियों का कहना है कि वह इस बढ़ी हुई लागत का बोझ अब ग्राहकों पर डालने के लिए मजबूर हैं.

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कहां कितने रुपए में मिल रही है सीएनजी?

शहर का नाम संशोधित दर (Rs. per Kg)
दिल्ली (NCT of Delhi) Rs. 79.09
नोएडा (Noida) Rs. 87.70
गाजियाबाद (Ghaziabad) Rs. 87.70
मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) Rs. 87.58
मेरठ (Meerut) Rs. 87.58
शामली (Shamli) Rs. 87.58
गुरुग्राम (Gurugram) Rs. 84.12
रेवाड़ी (Rewari) Rs. 83.70
करनाल (Karnal) Rs. 83.43
कैथल (Kaithal) Rs. 84.43
कानपुर (Kanpur) Rs. 90.42
हमीरपुर (Hamirpur) Rs. 90.42
फतेहपुर (Fatehpur) Rs. 90.42
अजमेर (Ajmer) Rs. 88.44
पाली (Pali) Rs. 88.44
राजसमंद (Rajsamand) Rs. 88.44
महोबा (Mahoba) Rs. 85.42
बांदा (Banda) Rs. 85.42
चित्रकूट (Chitrakoot) Rs. 85.42
हापुड़ (Hapur) Rs. 88.70
गौतम बुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) Rs. 87.70
ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) Rs. 87.70

दिल्ली एनसीआर में सीएनजी का परिचालन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के हाथ में है. वहीं, महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और एमएमआर के आसपास के इलाकों में ऑपरेट करती है. कल एमजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 84 रुपए प्रति किलो कर दिया था. इसके साथ ही कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब आईजीएल भी दाम बढ़ा सकती है.

पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है- सरकार

अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही बंद हो गई है. दुनिया में होने वाले कच्चे तेल और गैस निर्यात का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी स्ट्रेट गुजरता है. इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की है. इस महीने की शुरुआत में सरकार ने कहा था कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और घरेलू खाना पकाने के लिए एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है.

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Published at : 15 May 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
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