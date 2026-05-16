3 रुपए बढ़े दाम, दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर, जानें अपने शहर के रेट
Petrol-Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को ईंधन के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. जानिए आज के ताजा रेट.
- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चार साल बाद 3 रुपये प्रति लीटर वृद्धि हुई।
- मध्य पूर्व में तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में 50% से अधिक उछाल।
- परिवहन महंगा होने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी।
- राज्यों में VAT के अंतर के कारण ईंधन की कीमतों में भिन्नता पाई जाती है।
Petrol-Diesel Price Today: चार साल से ज्यादा समय के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. कई महीनों तक कीमतें स्थिर रहने के बाद यह फैसला लिया गया. इस बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल को वजह माना जा रहा है, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर देशभर के करोड़ो वाहन चालकों की जेब पर पड़ा है.
क्यों बढ़े पेट्रोल-डीज़ल के दाम?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद, जवाबी कार्रवाई में तेल सप्लाई प्रभावित हुई. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल का प्रवाह बाधित होने का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ा.भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ा.
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आज शनिवार (16 मई) के पेट्रोल के दाम (शहर के हिसाब से)
- नई दिल्ली - ₹97.77
- कोलकाता -₹108.74
- मुंबई - ₹106.68
- चेन्नई - ₹103.67
- गुरुग्राम - ₹98.42
- नोएडा - ₹97.97
- बेंगलुरु - ₹106.17
- भुवनेश्वर - ₹104.16
- चंडीगढ़ - ₹97.27
- हैदराबाद - ₹110.85
- जयपुर - ₹107.75
- लखनऊ - ₹97.39
- पटना - ₹109.06
- तिरुवनंतपुरम - ₹110.68
आज शनिवार (16 मई) के डीज़ल के दाम (शहर के हिसाब से)
- नई दिल्ली- ₹90.67
- कोलकाता - ₹95.13
- मुंबई - ₹93.14
- चेन्नई - ₹95.25
- गुरुग्राम - ₹90.89
- नोएडा - ₹91.20
- बेंगलुरु - ₹94.10
- भुवनेश्वर - ₹95.71
- चंडीगढ़ - ₹85.25
- हैदराबाद - ₹98.96
- जयपुर - ₹93.03
- लखनऊ - ₹90.69
- पटना - ₹95.10
- तिरुवनंतपुरम - ₹99.45
राज्यों में कीमतें अलग-अलग क्यों?
अगर कीमत की बात करें तो हर राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग होती हैं क्योंकि VAT यानी Value Added Tax अलग-अलग होता है. यही कारण है कि दिल्ली में पेट्रोल 97.77 है, जबकि हैदराबाद में यह 110.85 तक पहुंच गया है.
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आम आदमी पर क्या असर?
ईंधन महंगा होने का असर सिर्फ वाहन चालकों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.
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