Gold News: पाबंदी के साथ निगरानी... सरकार ने सोने को लेकर फिर बदल दिए नियम, कसा शिकंजा

Gold Import News: देश में बढ़ते सोने के आयात पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार सख्त हो गई है. सरकार ने हाल ही में सोने के आयात को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं. DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपने नियमों में थोड़ा बदलाव कर दिया है. जिसके बाद अब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत एक बार में ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम सोना ही आयात किया जा सकेगा. इससे पहले इसे लेकर कोई तय सीमा नहीं थी.

सरकार ने जोड़ीं नई शर्तें

अग्रिम मंजूरी योजना के तहत ज्वेलरी निर्यातकों को बिना शुल्क दिए सोना और अन्य कच्चा माल आयात करने की मंजूरी दी जाती है. इसका उपयोग निर्यात के लिए ज्वेलरी और अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है. अब सरकार ने इस योजना में कई नई शर्तें भी जोड़ दी हैं. पहली बार आवेदन करने वाली किसी भी यूनिट का फिजिकल निरीक्षण किया जाएगा. इसके जरिए ये जांच होगी कि यूनिट वास्तव में मौजूद है या नहीं, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और वो चालू हालत में है या नहीं.

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हर 15 दिन में जमा करना होगी रिपोर्ट

इसके अलावा, नया आयात लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा जब संबंधित निर्यातक पहले मिले लक्ष्य का कम से कम 50% निर्यात पूरा कर चुका होगा. सरकार ने रिपोर्टिंग नियम भी सख्त किए हैं. अब हर 15 दिन में आयात और निर्यात से जुड़ी रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसे किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कराना जरूरी होगा.

सोने- चांदी पर बढ़ा आयात शुल्क

ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है. सरकार ने 13 मई से सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है. वहीं प्लैटिनम पर ये शुल्क 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट के कारण तेल और अन्य आयात महंगे हो रहे हैं. ऐसे में गैर-जरूरी आयात को कम करना जरूरी है ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके.

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