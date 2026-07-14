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हिंदी न्यूज़बिजनेसअब घर को रंगना भी होगा महंगा, एशियन पेंट्स 12% तक बढ़ा दिए पेंट के दाम, क्या है इसका कारण?

अब घर को रंगना भी होगा महंगा, एशियन पेंट्स 12% तक बढ़ा दिए पेंट के दाम, क्या है इसका कारण?

Asian Paints Price Hike: एशियन पेंट्स ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे माल की लागत बढ़ने के चलते पेंट की कीमतों में 12% तक की बढ़ोतरी कर दी है. जानिए नई कीमतें कब से लागू हुईं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 14 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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Asian Paints Price Hike: अगर आप अभी या दिवाली से पहले कभी भी घर में पेटिंग कराने की सोच रहे हैं तो अब आपका बजट बढ़ सकता है. देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने अपने चुनिंदा पेंट उत्पादों की कीमतों में 12% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. कंपनी का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे माल और शिपिंग की लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा. लेकिन अब ये नए रेट्स कब से लागू हो रहे हैं और इनका क्या असर पड़ने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. 

कब से लागू होंगी नई कीमतें?
कंपनी के अनुसार, पेंट की नई कीमतें आज यानी 14 जुलाई 2026 से ही लागू हो गई हैं. ये बढ़ोतरी अलग-अलग प्रोडक्ट्स और कैटेगरी के हिसाब से होगी. कुछ प्रोडक्ट्स में कीमतें कम बढ़ेंगी, जबकि कुछ में 12% तक का इजाफा किया गया है.

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क्यों महंगे हुए पेंट?
एशियन पेंट्स ने बताया कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव की वजह से कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसके साथ ही समुद्री माल ढुलाई (फ्रेट) की लागत भी बढ़ गई है. पेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल और कच्चा माल आयात किया जाता है, इसलिए लागत बढ़ने का सीधा असर कीमतों पर पड़ा है.

किनपर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो नया घर बना रहे हैं या घर की मरम्मत और पेंटिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं. बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर और पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की लागत भी बढ़ सकती है. ऐसे में घर की पेंटिंग का कुल खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकता है.

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दूसरी कंपनियां बढ़ाएंगी दाम?
अगर कच्चे माल और शिपिंग की लागत ऊंची बनी रहती है, तो अन्य पेंट कंपनियां भी आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं. हालांकि, अभी तक बाकी प्रमुख कंपनियों की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

और बढ़ सकती हैं कीमतें?
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पश्चिम एशिया में तनाव जल्द कम नहीं हुआ और कच्चे माल की लागत ऊंची बनी रही, तो पेंट उद्योग पर लागत का दबाव बना रहेगा. ऐसे में भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Price Hike Business News Asian Paints
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