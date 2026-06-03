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हिंदी न्यूज़बिजनेसAI Business Ideas: घर बैठे शुरू करें ये 6 स्मार्ट बिजनेस, हो सकती है लाखों की कमाई

AI Business Ideas: घर बैठे शुरू करें ये 6 स्मार्ट बिजनेस, हो सकती है लाखों की कमाई

AI business ideas: AI की मदद से आप घर बैठे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं. AI टूल्स का इस्तेमाल करके ₹1 लाख से ₹3 लाख प्रति माह तक कमाया जा सकता है. जानिए कैसे?

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 03 Jun 2026 07:22 AM (IST)
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  • AI-आधारित व्यवसाय कम लागत में शुरू कर अच्छी आय अर्जित करें।
  • AI से कंटेंट निर्माण, वीडियो ऑटोमेशन, चैटबॉट विकास संभव।
  • व्यक्तिगत ट्यूशन, रिज्यूमे निर्माण, सोशल मीडिया प्रबंधन में AI सहायक।
  • AI भविष्य में नए अवसर खोलेगा, आय और विकास बढ़ाएगा।

AI Business Ideas: आज के समय में AI का इस्तेमाल हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है. एजुकेशन, मीडिया, हेल्थकेयर, मार्केटिंग और ऑटोमेशन में यह काम को आसान और तेज बना रहा है. इसी वजह से AI आधारित बिजनेस काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.कई लोग AI की मदद से छोटे स्तर पर काम शुरू करके हर महीने ₹1 लाख से ₹3 लाख तक की कमाई कर रहे हैं.

इस सेक्टर की डिमांड लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका मार्केट और बड़ा होने की संभावना है.अगर आप कम निवेश में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो AI आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है. आइए जानते हैं AI से जुड़े कुछ बेहतरीन बिजनेस आइडियाज, उनका इनकम मॉडल, जरूरी टूल्स और शुरुआत करने का तरीका

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 AI संबंधित बिज़नेस योजना

1. AI कंटेंट क्रिएशन एजेंसी

AI टूल्स की मदद से आप घर बैठे कंटेंट राइटिंग और मार्केटिंग का काम शुरू कर सकते हैं. इसे फ्रीलांसर या छोटी एजेंसी के रूप में शुरू किया जा सकता है. इसमें ब्लॉग आर्टिकल, वीडियो स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट और ई-बुक्स लिखने जैसे काम किए जाते हैं. क्लाइंट्स पाने के लिए Fiverr, Upwork और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है.

इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लागत बहुत कम लगती है. कमाई के तौर पर एक आर्टिकल के ₹500 से ₹3,000 और वीडियो स्क्रिप्ट के ₹800 से ₹5,000 तक मिल सकते हैं. वहीं मंथली पैकेज के जरिए हर महीने ₹10,000 से ₹1 लाख तक की कमाई भी की जा सकती है.

2. AI वॉइसओवर और वीडियो ऑटोमेशन सेवाएं

इसमें  AI टूल्स की मदद से रील्स, शॉर्ट्स और एक्सप्लेनर वीडियो बनाए जाते हैं. इसमें वॉयसओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक और एनिमेशन जोड़कर प्रोफेशनल वीडियो तैयार किए जाते हैं.

इस काम की डिमांड यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम एजेंसियों और स्टार्टअप्स में तेजी से बढ़ रही है. कमाई के तौर पर एक शॉर्ट वीडियो के ₹500 से ₹2,000 और एक्सप्लेनर वीडियो के ₹3,000 से ₹10,000 तक मिल सकते हैं. इस काम के लिए ElevenLabs, Lovo AI, Synthesia, Pictory, InVideo और CapCut जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है.

3. AI चैटबॉट डेवलपमेंट

AI Chatbot Services में पहले से तैयार chatbots बनाकर SMEs को बेचे जाते हैं. इसमें hospitality, retail और coaching सेक्टर के for custom chatbot solutions दिए जाते हैं, जो WhatsApp और वेबसाइट पर ऑटोमैटिक रिप्लाई का काम करते हैं.इस काम में एक chatbot के ₹5,000 से ₹25,000 तक मिल सकते हैं. वहीं AMC और monthly subscription से ₹1,000 से ₹5,000 प्रति क्लाइंट हर महीने कमाए जा सकते हैं. इस काम के लिए Dialogflow, Botpress, ManyChat और Chatbase जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है.

4.  AI पर्सनलाइज्ड  ट्यूटरिंग, कोचिंग सेवाएं

इसमें AI की मदद से स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड पढ़ाई और डाउट सॉल्विंग की सुविधा दी जाती है. इसमें वेबसाइट या ऐप के जरिए प्रश्नोत्तरी प्रतिक्रिया और पढ़ाई की विषय-वस्तु उपलब्ध कराया जाता है. भारत में एग्जाम तैयारी और हिंदी माध्यम टूल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. कमाई के तौर पर सब्सक्रिप्शन ₹199 से ₹999 प्रति माह तक रखा जा सकता है, जिससे ₹10,000+ मंथली इनकम बनाई जा सकती है. इस काम के लिए ChatGPT API, Notion, Typeform और Webflow जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है.

5. AI रेज्यूमे और करियर गाइडेंस सेवा

इसमें Resume, Cover Letter, LinkedIn प्रोफाइल और Interview Feedback जैसी सेवाएं दी जाती हैं. इसमें job seekers के लिए Resume और AI Interview Prep पैकेज तैयार किए जाते हैं.फ्रेशर्स और सरकारी-प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है. कमाई के तौर पर एक resume के ₹500 से ₹3,000 और mock interview prep के ₹1,000 से ₹5,000 तक मिल सकते हैं.इस काम के लिए Resume.io, Rezi AI, InterviewWarmup, Canva और ChatGPT जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है.

6. AI- पावर्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट

AI सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया कंटेंट को स्केड्यूल क्रिए और विश्लेषणकिया जाता है. इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब शॉट्स के लिए स्वचालित सामग्री तैयार किया जाता है. छोटे बिजनेस, डॉक्टर और इंस्टिट्यूट्स को मासिक वेतन में ये सेवाएं दी जाती हैं. आज हर स्थानीय व्यापारी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, इसलिए इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इस काम में ₹3,000 से ₹25,000 प्रति माह प्रति क्लाइंट तक कमाई की जा सकती है. इसके लिए ChatGPT, Buffer, Lately.ai, Canva और CapCut जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है

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AI और भविष्य की संभावनाएं

AI और भविष्य की संभावनाएं बहुत व्यापक और प्रभावशाली हैं. आने वाले समय में AI न सिर्फ काम करने के तरीके को बदल देगा, बल्कि कई नए रोजगार और बिजनेस अवसर भी पैदा करेगा.साथ ही, AI की मदद से छोटे व्यवसाय भी तेजी से बड़े बन सकेंगे और लोग कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे. सही स्किल्स सीखकर और AI टूल्स को समझकर भविष्य में बेहतर करियर और इनकम के मौके हासिल किए जा सकते हैं.

Published at : 03 Jun 2026 06:45 AM (IST)
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