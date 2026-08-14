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हिंदी न्यूज़बिजनेसकैरी बैग के 30 वसूलना पड़ा भारी, कोर्ट ने शोरूम पर ठोका 26000 का जुर्माना

कैरी बैग के 30 वसूलना पड़ा भारी, कोर्ट ने शोरूम पर ठोका 26000 का जुर्माना

Fine imposed on Red Tape: अगर आप किसी शोरूम में शॉपिंग करने जाते हैं और सामान रखने के लिए कैरी बैग के लिए शोरूम आपसे अलग से पैसे मांगता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 03:30 PM (IST)
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Court imposed fine on Red Tape over carry bag issue: क्या आप भी शोरूम में शॉपिंग करने जाते हैं और आपसे कैरी बैग लिए अलग से चार्ज मांगा जाता है तो यह खबर ध्यान से पढ़ें और अपने अधिकारों की रक्षा करें. हरियाणा की कंज्यूमर कोर्ट ने कैरी बैग के लिए कस्टमर से 30 रुपए लेने के मामले में फैशन कंपनी रेड टेप को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कंपनी को 30 रुपये वापस करने के साथ-साथ कस्टमर को कुल 26000 रुपये देने का आदेश भी दिया है.

मामला 31 अगस्त 2025 का है. एक कस्टमर गुरुग्राम में मौजूद रेड टेप के शोरूम में खरीदारी करने गया था. उसने वहां से 4 हजार 713 रुपये का सामान खरीदा. सामान ले जाने के लिए शोरूम ने उससे तीन कैरी बैग के 30 रुपये अलग से चार्ज किए. इसके बाद कस्टमर ने शोरूम वालों से मुफ्त कैरी बैग देने की मांग की, क्योंकि उसके लिए खरीदा हुआ सामान हाथ में ले जाना मुश्किल था. लेकिन शोरूम ने उसकी बात नहीं मानी.

कस्टमर पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट 

कस्टमर ने कैरी बैग के लिए पैसे लेने को गलत बताते हुए कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की. उसका कहना था कि सामान खरीदने के बाद उसे ले जाने के लिए बैग देना दुकान की जिम्मेदारी होनी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले में पुराने कस्टमर मामलों का भी हवाला दिया, जिनमें दुकानदारों द्वारा कैरी बैग के लिए अलग से पैसे लेने पर सवाल उठाए गए थे.

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कोर्ट ने कहा कि दुकानदार कस्टमर्स से कैरी बैग के नाम पर नियमित रूप से पैसे नहीं ले सकते. कोर्ट ने कंपनी को सेवा में कमी और गलत तरीके से बिजनेस करने का जिम्मेदार माना. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि सामान को कस्टमर तक पहुंचाने लायक बनाने में होने वाला पैकेजिंग खर्च दुकानदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए.

26 हजार रुपये देने होंगे

कोर्ट ने Red Tape को 30 रुपये वापस करने का आदेश दिया. इस पैसे का 31 अगस्त 2025 से पेमेंट होने तक 9% साल का ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा कस्टमर को मानसिक परेशानी के लिए 15,000 रुपये और केस के खर्च के लिए 11,000 रुपये देने होंगे. इस तरह कुल 26,000 रुपये का पेमेंट करना होगा. कंपनी को आदेश का पालन 45 दिनों के अंदर करना है.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Consumer Court Legal News Carry Bag Red Tape
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