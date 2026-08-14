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हिंदी न्यूज़बिजनेसGenZ कैंडिडेट ने ठुकराई 1 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह जान हो जाएंगे हैरान

GenZ कैंडिडेट ने ठुकराई 1 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह जान हो जाएंगे हैरान

GenZ Work: इन दिनों GenZ का जमाना है, हर जगह वही दिख रहे हैं और उनकी ही बात की जा रही है. क्योंकि जेन जी ऐसी जनरेशन है जो अपने रास्ते खुद चुन रही है और अपने हिसाब से जी रही है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 14 Aug 2026 03:45 PM (IST)
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GenZ Work Culture: देश में इस समय यदि किसी के बारे में बात चल रही है तो वो है देश का GenZ. ये वो जनरेशन है जिसने अपने एक आंदोलन से सरकार तक को हिलाकर रख दिया है. ये जनरेशन अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर ही जी रही है, इसका अस छोटा सा उदाहरण हाल ही में सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला है. जहां एक GenZ कैंडिडेट ने 1 करोड़ की नौकरी का ऑफर ठुका दिया, वो भी केवल एक वजह से.

क्या है पूरा मामाल?
दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट X (पहले ट्विटर) पर मुस्कान अटर नाम की एक यूजर ने ट्वीट किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त ने 1 करोड़ की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया है. ये ऑफर क्यों ठुकराया गया है ये बात जानकर तो आप और भी हैरान रह जाएंगे. इसके पीछे की वजह है ऑफिस का टॉक्सिक माहौल. जिसके कारण कैंडिडेट ने नौकरी ठुकरा दी है.

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क्या लिखा पोस्ट में?
मुस्कान ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मेरी एक दोस्त ने 1 करोड़ की नौकरी का ऑफर महज 25 साल की उम्र में ठुकरा दिया क्योंकि वो टॉक्सिक माहौल में कान नहीं करना चाहती थी. मैंने भी ऐसे कई मौके गंवाए हैं, लेकिन महज 25 साल की उम्र में इतनी साफ प्रायोरिटाइजेशन मैं सोच भी नहीं सकती थी. परिवार की जिम्मेदारी, पीयर प्रेशर और मेरी खुद की लाइफस्टाइल एस्पिरेशनंस मुझे ये ऑफर लेने के लिए मजबूर कर देती. वो भी मेरे जैसे ही बैकग्राउंड से आता है, फिर भी इतने गट्स होना कि छोटे- मोटे इंसेंटिव जो लंबे समय तक उसके गोल्स के साथ अलाइन नहीं करते उन्हें ना करना ये एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी अपग्रेड है.'

इसके आगे उन्होंने पोस्ट में ये भी लिखा कि, अगली जनरेशन की वर्कफोर्स को पता है कि उनके लिए क्या मायने रखता है. वर्कप्लेस को उनसे ये सीखने और अडाप्ट करने की जरूरत है.

GenZ कैंडिडेट ने ठुकराई 1 करोड़ रुपये की नौकरी, वजह जान हो जाएंगे हैरान

सोशल मीडिया रिएक्शंस
अब इस पोस्ट पर लोगों की मिली- जुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. कई लोग इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि, 1 करोड़ रुपये का जॉब ऑफर इतनी आसानी से ठुकरा देना आसान बात नहीं है. तो वहीं कई लोगों का मानना ये भी है कि ये एक बेवकूफी भरा फैसला है. तो वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाली जनरेशन खुद को प्रयॉरिटी दे रही है जो एक अच्छी बात है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 14 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Gen Z Gen Z Work Force
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