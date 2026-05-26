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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराजधानी में पॉल्यूशन पर लगाम की तैयारी! दिल्ली में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, जानिए सुविधाएं

राजधानी में पॉल्यूशन पर लगाम की तैयारी! दिल्ली में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, जानिए सुविधाएं

Delhi Oxygen Park: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और लोगों को साफ हवा देने के लिए सरकार 100 से ज्यादा ऑक्सीजन पार्क बनाने जा रही है. इन पार्कों में लोगों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
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  • AI आधारित एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने हेतु MoU साइन।

Oxyegen park in Delhi: दिल्ली में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए और लोगों को साफ हवा देने के लिए दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में ये घोषणा की है कि राजधानी में पॉल्यूशन से निजाद पाने के लिए 100 से ज्यादा ऑक्सीजन पार्क बनाए जाएंगे, ताकि पर्यावरण बेहतर हो सके और लोगों को राहत मिल सके.

इस पार्क में लोगों के लिए कई सुविधाएं होंगी. इसमें खास बात ये है कि उत्तरी दिल्ली में बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में एक ऑक्सीजन पार्क की आधारशिला भी रखी जा चुकी है. ये पार्क तीन एकड़ जमीन पर बनेगा जिसमें लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी. 

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70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे

दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि इन 100 ऑक्सीजन पार्कों में घने फलदार पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पक्षियों को आश्रय मिल सके और लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके. साथ ही सरकार ने 70 लाख से अधिक पेड़ और झाड़ियां लगाने का लक्ष्य तय किया है. इसका ऐलेन खुद रेखा गुप्ता जी ने किया हैं.

पार्क में होंगी ये सुविधाएं

बुराड़ी का मुखमेलपुर पार्क अब लोगों के बेहतर स्वास्थ्य, आपसी जुड़ाव और सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने वाला खास केंद्र बनेगा. इस ऑक्सीजन पार्क में वॉकिंग ट्रैक, आकर्षक लाइटिंग, बैठने के लिए हट, खूबसूरत तालाब और कई तरह के छायादार पेड़ लगाए जाएंगे. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह स्थान सुबह-शाम टहलने, योग करने और सामुदायिक गतिविधियों का अहम केंद्र बनेगा. मुखमेलपुर के साथ-साथ जिंदपुर, बख्तावरपुर, हिरंकी और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को इस पार्क का लाभ मिलेगा.

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AIRAWAT रिसर्च फाउंडेशन और दिल्ली सरकार ने किया MOU साइन

दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के AIRAWAT रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक अहम MoU साइन किया गया है. इस समझौते के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा. यह सिस्टम रियल-टाइम में हवा की गुणवत्ता पर नजर रखेगा, प्रदूषण का पहले से अनुमान लगाने में मदद करेगा, प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान करेगा और बेहतर नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करेगा.

Published at : 26 May 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Utility News DELHI POLLUTION CM Rekha Gupta Delhi Oxygen Park
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