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अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'

Abhijeet Dipke News: अभिजीत दीपके ने कहा कि सौरव दास देश के लिए काम कर रहे हैं. उनकी वजह से लॉ के छात्रों का फ्यूचर बच गया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 03:41 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शुक्रवार (14 अगस्त) को कहा कि सौरव दास जो कर रहे हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं. सौरव के एक वीडियो के बाद बार काउंसिल के चेयरमैन ने तुरंत अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जितने भी लॉ के छात्र थे, उनका फ्यूचर बच गया. सौरव तो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है. देश के लॉ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम कर रहा है. उसको जानबूझकर क्यों परेशान किया जा रहा है.

दिल्ली में एक यूट्यूबर उनके घर में घुस गया था- दीपके

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, "दिल्ली में एक यूट्यूबर उनके घर में घुस गया था. सौरव दास और उनकी फैमिली को क्यों जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. क्या जरूरत थी ये सब पूछने कि आप क्या करते हो? इन सब में उनकी मां को शामिल करने की क्या जरूरत है? ये नहीं होना चाहिए था."

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दरसअल, सौरव दास ने बुधवार (12 अगस्त) को आरोप लगाया था कि पुडुचेरी में उनके परिवार को पुलिस ने डराया-धमकाया. हालांकि, पुलिस ने इस आरोप को खारिज किया था. पुडुचेरी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी कि पुलिस सौरव दास के रिश्तेदारों के घर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे अहम दिनों से पहले, अहम रास्तों के आस-पास रहने वाले लोगों के घर जाकर सुरक्षा के मकसद से कुछ सवाल पूछे जाते हैं. उन्होंने परेशान करने और डराने-धमकाने के आरोपों को खारिज कर दिया था. 

स्कूलों की हालत पर क्या बोले अभिजीत दीपके?

स्कूलों की हालत पर उन्होंने कहा, "देश में आजादी के बाद भी आज भी बच्चे बेसिक सुविधा के लिए तरस रहे हैं. इसे बदलना है. जब तब हम ये नहीं बदलेंगे तब तक सही मायनों में हमारा देश नहीं आगे नहीं जाएगा."

Input By : PTI

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 14 Aug 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Manan Mishra Abhijeet Dipke Saurav Das
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