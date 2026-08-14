अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने शुक्रवार (14 अगस्त) को कहा कि सौरव दास जो कर रहे हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं. सौरव के एक वीडियो के बाद बार काउंसिल के चेयरमैन ने तुरंत अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जितने भी लॉ के छात्र थे, उनका फ्यूचर बच गया. सौरव तो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है. देश के लॉ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा काम कर रहा है. उसको जानबूझकर क्यों परेशान किया जा रहा है.

दिल्ली में एक यूट्यूबर उनके घर में घुस गया था- दीपके

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, "दिल्ली में एक यूट्यूबर उनके घर में घुस गया था. सौरव दास और उनकी फैमिली को क्यों जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. क्या जरूरत थी ये सब पूछने कि आप क्या करते हो? इन सब में उनकी मां को शामिल करने की क्या जरूरत है? ये नहीं होना चाहिए था."

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दरसअल, सौरव दास ने बुधवार (12 अगस्त) को आरोप लगाया था कि पुडुचेरी में उनके परिवार को पुलिस ने डराया-धमकाया. हालांकि, पुलिस ने इस आरोप को खारिज किया था. पुडुचेरी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की थी कि पुलिस सौरव दास के रिश्तेदारों के घर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे अहम दिनों से पहले, अहम रास्तों के आस-पास रहने वाले लोगों के घर जाकर सुरक्षा के मकसद से कुछ सवाल पूछे जाते हैं. उन्होंने परेशान करने और डराने-धमकाने के आरोपों को खारिज कर दिया था.

स्कूलों की हालत पर क्या बोले अभिजीत दीपके?

स्कूलों की हालत पर उन्होंने कहा, "देश में आजादी के बाद भी आज भी बच्चे बेसिक सुविधा के लिए तरस रहे हैं. इसे बदलना है. जब तब हम ये नहीं बदलेंगे तब तक सही मायनों में हमारा देश नहीं आगे नहीं जाएगा."