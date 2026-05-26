Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे हेल्पलाइन 139 से यात्रा में सुरक्षा, मेडिकल मदद मिलती है।

ट्रेन की जानकारी, खान-पान, सफाई की शिकायतें भी दर्ज होती हैं।

12 भाषाओं में 24/7 उपलब्ध, IVRS और SMS से भी सेवा।

भ्रष्टाचार, पार्सल, और शिकायत स्टेटस की जानकारी भी यहीं मिलती है।

Indian Railways: ट्रेन से रोजाना लाखों की संख्या में लोग सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं. अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के बारे में जरूर पता होना चाहिए. क्योंकि, ये नंबर आपके काफी काम आ सकता है.

यात्रा के दौरान सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेन की जानकारी, खान-पान की शिकायत या फिर सफाई जैसी किसी भी परेशानी में यह नंबर तुरंत मदद उपलब्ध कराता है. इसकी सबसे खासबात तो यह है कि यह सेवा 24/7 और 12 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे कोई भी यात्री आसानी से अपनी समस्या बता सकते हैं. अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और तुरंत मदद चाहते हैं तो 139 डायल करने के बाद IVRS यानी (ऑटोमैटिक वॉयस रिस्पांस सिस्टम) पर नीचे दिए गए ऑप्शन चुन सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

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1. सुरक्षा या मेडिकल इमरजेंसी

अगर सफर के दौरान कोई सुरक्षा से संबंधी खतरा लगे या फिर किसी भी यात्री की तबीयत खराब हो जाए तो इस ऑप्शन को चुनकर आप तुरंत मदद ले सकते हैं. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF से भी संपर्क कराया जाता है.

2. ट्रेन से जुड़ी जानकारी

इस ऑप्शन की मदद से आप ट्रेन का रनिंग स्टेटस, PNR स्टेटस और सीट उपलब्धता जैसी जानकारी आसानी से जान सकते हैं. इससे स्टेशन पर बार-बार पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

3.खान-पान से जुड़ी शिकायत

अगर ट्रेन में खाने की क्वालिटी खराब हो या फिर पानी उपलब्ध न हो और वेंडर से किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो यात्री इस ऑप्शन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

4.सामान्य शिकायतें

इस ऑप्शन के जरिए आप कोच में गंदगी, खराब लाइट, पंखा बंद होना या फिर अन्य सुविधाओं से जुड़ी परेशानी की शिकायत कर सकते हैं.

5.सतर्कता और भ्रष्टाचार शिकायत

वहीं अगर किसी रेलवे कर्मचारी के रिश्वत मांगी जाए या फिर कोई गलत काम होते दिखाई दें तो यात्री इस ऑप्शन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

6.पार्सल और माल-भाड़ा जानकारी

यह ऑप्शन पार्सल सेवा या फिर माल ढुलाई से जुड़ी जानकारी और शिकायत के लिए उपलब्ध है.

7.शिकायत का स्टेटस जानें

अगर आपने पहले से कोई शिकायत कर रखी है तो इस ऑप्शन के जरिए आप उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

8.सीधे ऑपरेटर से बात करने की सुविधा

अगर आप IVRS के अलावा किसी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो यह सुविधा 139 पर उपलब्ध है.

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SMS से भी मिलती है जानकारी

आप अगर कॉल नहीं करना चाहते हैं तो रेलवे ने SMS सुविधा भी दी है. यात्री अपने मोबाइल से 139 पर मैसेज भेजकर ट्रेन और टिकट से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.