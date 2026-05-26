हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIndian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान हर परेशानी का समाधान है रेलवे हेल्पलाइन 139, मिनटों में मिलेगी मदद

Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान हर परेशानी का समाधान है रेलवे हेल्पलाइन 139, मिनटों में मिलेगी मदद

Indian Railways: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 बेहद काम का है. सफर के दौरान सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी जैसी किसी भी परेशानी में यह नंबर तुरंत मदद उपलब्ध कराता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Shelja Pandey | Updated at : 26 May 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रेलवे हेल्पलाइन 139 से यात्रा में सुरक्षा, मेडिकल मदद मिलती है।
  • ट्रेन की जानकारी, खान-पान, सफाई की शिकायतें भी दर्ज होती हैं।
  • 12 भाषाओं में 24/7 उपलब्ध, IVRS और SMS से भी सेवा।
  • भ्रष्टाचार, पार्सल, और शिकायत स्टेटस की जानकारी भी यहीं मिलती है।

Indian Railways: ट्रेन से रोजाना लाखों की संख्या में लोग सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं. अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के बारे में जरूर पता होना चाहिए. क्योंकि, ये नंबर आपके काफी काम आ सकता है. 

यात्रा के दौरान सुरक्षा, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेन की जानकारी, खान-पान की शिकायत या फिर सफाई जैसी किसी भी परेशानी में यह नंबर तुरंत मदद उपलब्ध कराता है. इसकी सबसे खासबात तो यह है कि यह सेवा 24/7 और 12 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे कोई भी यात्री आसानी से अपनी समस्या बता सकते हैं. अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और तुरंत मदद चाहते हैं तो 139 डायल करने के बाद IVRS यानी (ऑटोमैटिक वॉयस रिस्पांस सिस्टम) पर नीचे दिए गए ऑप्शन चुन सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

राजधानी में पॉल्यूशन पर लगाम की तैयारी! दिल्ली में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, जानिए सुविधाएं

1. सुरक्षा या मेडिकल इमरजेंसी

अगर सफर के दौरान कोई सुरक्षा से संबंधी खतरा लगे या फिर किसी भी यात्री की तबीयत खराब हो जाए तो इस ऑप्शन को चुनकर आप तुरंत मदद ले सकते हैं. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF से भी संपर्क कराया जाता है.

2. ट्रेन से जुड़ी जानकारी 

इस ऑप्शन की मदद से आप ट्रेन का रनिंग स्टेटस, PNR स्टेटस और सीट उपलब्धता जैसी जानकारी आसानी से जान सकते हैं. इससे स्टेशन पर बार-बार पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है.

3.खान-पान से जुड़ी शिकायत

अगर ट्रेन में खाने की क्वालिटी खराब हो या फिर पानी उपलब्ध न हो और वेंडर से किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो यात्री इस ऑप्शन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

4.सामान्य शिकायतें

इस ऑप्शन के जरिए आप कोच में गंदगी, खराब लाइट, पंखा बंद होना या फिर अन्य सुविधाओं से जुड़ी परेशानी की शिकायत कर सकते हैं.

5.सतर्कता और भ्रष्टाचार शिकायत

वहीं अगर किसी रेलवे कर्मचारी के रिश्वत मांगी जाए या फिर कोई गलत काम होते दिखाई दें तो यात्री इस ऑप्शन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

6.पार्सल और माल-भाड़ा जानकारी

यह ऑप्शन पार्सल सेवा या फिर माल ढुलाई से जुड़ी जानकारी और शिकायत के लिए उपलब्ध है.

7.शिकायत का स्टेटस जानें

अगर आपने पहले से कोई शिकायत कर रखी है तो इस ऑप्शन के जरिए आप उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

8.सीधे ऑपरेटर से बात करने की सुविधा

अगर आप IVRS के अलावा किसी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो यह सुविधा 139 पर उपलब्ध है.

ट्रेन का टिकट बुक करने पर लिखा आया PQWL, TQWL या GNWL? जानें टिकट वेटिंग के बारे में सबकुछ

SMS से भी मिलती है जानकारी

आप अगर कॉल नहीं करना चाहते हैं तो रेलवे ने SMS सुविधा भी दी है. यात्री अपने मोबाइल से 139 पर मैसेज भेजकर ट्रेन और टिकट से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. 

Published at : 26 May 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Indian Railways Helpline
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान हर परेशानी का समाधान है रेलवे हेल्पलाइन 139, मिनटों में मिलेगी मदद
Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान हर परेशानी का समाधान है रेलवे हेल्पलाइन 139, मिनटों में मिलेगी मदद
यूटिलिटी
राजधानी में पॉल्यूशन पर लगाम की तैयारी! दिल्ली में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, जानिए सुविधाएं
राजधानी में पॉल्यूशन पर लगाम की तैयारी! दिल्ली में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, जानिए सुविधाएं
यूटिलिटी
Train News: ट्रेन का टिकट बुक करने पर लिखा आया PQWL, TQWL या GNWL? जानें टिकट वेटिंग के बारे में सबकुछ
ट्रेन का टिकट बुक करने पर लिखा आया PQWL, TQWL या GNWL? जानें टिकट वेटिंग के बारे में सबकुछ
यूटिलिटी
PNG News: गैस पर बड़ा अपडेट, PNG लेने पर सरेंडर नहीं करना होगा LPG कनेक्शन, लेकिन पहले नियम जान लें
गैस पर बड़ा अपडेट, PNG लेने पर सरेंडर नहीं करना होगा LPG कनेक्शन, लेकिन पहले नियम जान लें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
विश्व
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
नौकरी
Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ऑटो
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget