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हिंदी न्यूज़बिजनेसग्राहक के साथ हुआ ATM फ्रॉड, CCTV फुटेज नहीं दे पाया SBI, अब बैंक देगा भारी मुआवजा

ग्राहक के साथ हुआ ATM फ्रॉड, CCTV फुटेज नहीं दे पाया SBI, अब बैंक देगा भारी मुआवजा

SBI ATM Fraud: एक मामला SBI बैंक के ग्राहक के साथ सामने आया, जिसके अकाउंट से लाख रुपये से ज्यादा रकम बिना उसकी परमिशन के निकालकर ट्रांसफर कर दी गई. जानिए पूरा मामला.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Aug 2026 03:14 PM (IST)
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  • कमीशन ने बैंक को ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया।

SBI ATM Fraud: हर व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग के मकसद से बैंक में जमा करता है. अपनी जरूरत के मुताबिक बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं. लेकिन सोचिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखी है और अचानक आपके अकाउंट से लाखों रुपये बिना आपकी जानकारी के निकाल लिए जाएं.ऐसे में कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा और तुरंत बैंक को शिकायत करेगा. लेकिन अगर बैंक उस ट्रांजैक्शन से जुड़े कोई भी रिकॉर्ड पेश न कर पाए, तो मामला गंभीर हो जाएगा.

ऐसा ही एक मामला SBI बैंक के ग्राहक के साथ सामने आया, जिसके अकाउंट से लाख रुपये से ज्यादा रकम बिना उसकी परमिशन के निकालकर  ट्रांसफर कर दी गई. इसके बाद मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा और कमीशन ने बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना का आदेश दिया.

बैंक को ग्राहक को देना पड़ा मुआवजा

मामले में दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने बैंक को ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें ग्राहक को 1.30 लाख वापस करना और 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा देना को कहा गया. इतना ही नहीं क्योंकि मामला 12 अक्टूबर 2018 का था तो कमीशन ने रकम पर इस दिन से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना का आदेश दिया.

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अकाउंट से पैसे कैसे निकले?

दरअसल, ग्राहक के अकाउंट से एक ही दिन में चार एटीएम ट्रांजैक्शन हुई, जिसके जरिए 80 हजार रुपये निकाले गए. इतना ही नहीं, बल्कि 40 हजार और 10 हजार के दो अलग-अलग बैंक ट्रांसफर भी हुए. ग्राहक के अकाउंट से कुल 1.30 लाख रुपये निकाले गए. 

ATM ट्रांजैक्शन की सीसीटीवी फुटेज मांगी

ग्राहक ने बैंक से एटीएम ट्रांजैक्शन की सीसीटीवी फुटेज मांगी, ताकि उससे ये पता चल सके कि किसने अकाउंट से पैसे निकाले हैं. लेकिन इसके बावजूद SBI ने ट्रांजैक्शन से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज या रिकार्ड भी उपभोक्ता आयोग के सामने नहीं पेश किए. 

ग्राहक को कब चला पता?

ग्राहक ने पासबुक अपडेट कराई तो उसे पता चला कि कुछ दिन पहले उसके अकाउंट से इतने पैसे निकाले गए हैं, जिसके बाद ग्राहक ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन तक पहुंचा था. 

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ATM से फ्रॉड हो जाए तो तुरंत करें ये काम

  • अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई अनजान ट्रांजैक्शन होती है तो तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें.
  • अगर एटीएम से जुड़ा कोई फ्रॉड हुआ है तो जल्दी कार्ड को ब्लॉक कराएं.
  • ट्रांजैक्शन से जु़ड़ी जानकारी जैसे उसकी तारीख, रकम और समय नोट करें.
  • बैंक को लिखित में भी शिकायत दें.
  • पुलिस स्टेशन में भी इसकी एफआईआर दर्ज कराएं.
  • जरूरत पड़ने पर बैंक से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज मांगे.
  • ट्रांजैक्शन से जुड़े हर सबूत को अपने पास संभालकर रखें.
  • अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनता या समस्या का कोई हल नहीं निकालता है तो आप कंज्यूमर कमीशन में शिकायत कर सकते हैं.

 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Aug 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Business News ATM Fraud SBI BANK Consumer Commission
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