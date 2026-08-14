ग्राहक के साथ हुआ ATM फ्रॉड, CCTV फुटेज नहीं दे पाया SBI, अब बैंक देगा भारी मुआवजा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कमीशन ने बैंक को ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया।

SBI ATM Fraud: हर व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग के मकसद से बैंक में जमा करता है. अपनी जरूरत के मुताबिक बैंक से पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं. लेकिन सोचिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई बैंक में रखी है और अचानक आपके अकाउंट से लाखों रुपये बिना आपकी जानकारी के निकाल लिए जाएं.ऐसे में कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा और तुरंत बैंक को शिकायत करेगा. लेकिन अगर बैंक उस ट्रांजैक्शन से जुड़े कोई भी रिकॉर्ड पेश न कर पाए, तो मामला गंभीर हो जाएगा.

ऐसा ही एक मामला SBI बैंक के ग्राहक के साथ सामने आया, जिसके अकाउंट से लाख रुपये से ज्यादा रकम बिना उसकी परमिशन के निकालकर ट्रांसफर कर दी गई. इसके बाद मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा और कमीशन ने बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना का आदेश दिया.

बैंक को ग्राहक को देना पड़ा मुआवजा

मामले में दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने बैंक को ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें ग्राहक को 1.30 लाख वापस करना और 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा देना को कहा गया. इतना ही नहीं क्योंकि मामला 12 अक्टूबर 2018 का था तो कमीशन ने रकम पर इस दिन से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना का आदेश दिया.

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अकाउंट से पैसे कैसे निकले?

दरअसल, ग्राहक के अकाउंट से एक ही दिन में चार एटीएम ट्रांजैक्शन हुई, जिसके जरिए 80 हजार रुपये निकाले गए. इतना ही नहीं, बल्कि 40 हजार और 10 हजार के दो अलग-अलग बैंक ट्रांसफर भी हुए. ग्राहक के अकाउंट से कुल 1.30 लाख रुपये निकाले गए.

ATM ट्रांजैक्शन की सीसीटीवी फुटेज मांगी

ग्राहक ने बैंक से एटीएम ट्रांजैक्शन की सीसीटीवी फुटेज मांगी, ताकि उससे ये पता चल सके कि किसने अकाउंट से पैसे निकाले हैं. लेकिन इसके बावजूद SBI ने ट्रांजैक्शन से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज या रिकार्ड भी उपभोक्ता आयोग के सामने नहीं पेश किए.

ग्राहक को कब चला पता?

ग्राहक ने पासबुक अपडेट कराई तो उसे पता चला कि कुछ दिन पहले उसके अकाउंट से इतने पैसे निकाले गए हैं, जिसके बाद ग्राहक ने बैंक में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन तक पहुंचा था.

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