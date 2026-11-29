केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से काफी उम्मीदें हैं. आयोग का गठन 3 नवंबर 2026 को हुआ था और अब इसे एक साल पूरा हो चुका है. ऐसे में कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स भी चाहते हैं कि नए वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स से जुड़े नियमों में भी सुधार किया जाए.

रेलवे सीनियर सिटिज़न्स वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने 8वें पे कमीशन को दिए अपने सुझाओं में कई अहम मांगें रखी हैं. इनमें सालाना वेतन बढ़ोतरी को 3% से बढ़कर कम से कम 5% करना, बैसिक सैलरी में ज्यादा इजाफा और अलग-अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन के बीच अंतर कम करना शामिल है. हालांकि, यह फिलहाल संगठन की मांगें हैं, सरकार की ओर से इन पर कोई मंजूरी नहीं दी गई है.

पेंशनर्स की 5 बड़ी मांगें क्या हैं?

RSCWS ने अपने ज्ञापन में वेतन और पेंशन से जुड़ी कई कमियां बताई हैं. उसकी प्रमुख मांगों में ये पांच बातें शामिल हैं.

सालाना इंक्रीमेंट बढ़े: अभी कर्मचारियों को हर साल 3% वेतन वृद्धि मिलती है. सोसाइटी इसे बढ़ाकर कम से कम 5% करने की मांग कर रही है.

बेसिक सैलरी में बेहतर बढ़ोतरी: महंगाई भत्ते के हिसाब से बेसिक वेतन बढ़ाया जाए, ताकि कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बनी रहे और पेंशन की गणना पर भी अच्छा असर पड़े.

पेंशन में असमानता दूर हो: अलग-अलग वेतन आयोग के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में मौजूद अंतर कम किया जाए, ताकि सभी को उचित लाभ मिल सके.

फिटमेंट फैक्टर से वास्तविक फायदा मिले: वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी सिर्फ महंगाई भत्ते को जोड़ने तक सीमित न रहे, बल्कि कर्मचारियों को वास्तविक आर्थिक लाभ मिले.

महंगाई के हिसाब से वेतन-पेंशन: बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीदने की क्षमता बनाए रखने के लिए पर्याप्त बढ़ोतरी की जाए.

पेंशनर्स के लिए बेसिक पे क्यों जरूरी?

RSCWS चाहती है कि वेतन और पेंशन का ढांचा ऐसा बने, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी पेंशनर्स को महंगाई के असर से राहत मिल सके. सोसाइटी का मानना है कि बेसिक पे में बेहतर बढ़ोतरी से पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे लाभों पर भी असर पड़ सकता है.

क्या हर साल बढ़ेगी पेंशन?

फिलहाल हर साल पेंशन बढ़ाने का कोई फैसला नहीं हुआ है. 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की मांगों पर विचार कर रहा है. अंतिम सिफारिशें आयोग के आकलन और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होंगी.

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