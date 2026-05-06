हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोPM Modi Uses Range Rover: रेंज रोवर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी, क्या ये है उनकी निजी पसंद?

PM Modi Uses Range Rover: रेंज रोवर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी, क्या ये है उनकी निजी पसंद?

प्रधानमंत्री की गाड़ी का चयन किसी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं होता है. इसे सुरक्षा एजेंसियां तय करती है जो कई स्तरों पर जांच और परीक्षण के बाद किसी वाहन को मंजूरी देती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 May 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

PM Modi Uses Range Rover: देश के पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी बड़े कार्यक्रम या दौरे पर निकलते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उनकी गाड़ी भी लोगों का ध्यान खींचती है. हाल ही में कई मौकों पर उनकी मौजूदगी के दौरान जिस एसयूवी में वे पहुंचे, वह रेंज रोवर सेंटिनल थी. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यही गाड़ी क्यों इस्तेमाल की जाती है और क्या यह पीएम मोदी की निजी पसंद है?

निजी पसंद नहीं, सुरक्षा एजेंसियों का फैसला

प्रधानमंत्री की गाड़ी का चयन किसी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं होता है. इसे सुरक्षा एजेंसियां तय करती है जो कई स्तरों पर जांच और परीक्षण के बाद किसी वाहन को मंजूरी देती है. प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. यही वजह है कि ऐसी गाड़ी चुनी जाती है जो हर तरह के खतरे से बचाव में सक्षम हो.

प्रधानमंत्री की गाड़ी में अभेद किले जैसी सुरक्षा

रेंज रोवर सेंटिनल को खासतौर पर हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें वीआर 8 लेवल की बैलिस्टिक सुरक्षा दी गई है जो हाई पावर राइफल की गोलियों तक को रोक सकती है. यह एसयूवी ग्रेनेड हमले और करीब 15 किलो टीएनटी जैसे विस्फोट को भी झेलने की क्षमता रखती है. इसके अलावा गाड़ी की बॉडी और शीशे पूरी तरह बुलेट प्रूफ होते हैं. अंदर की बॉडी को भी इस तरह तैयार किया गया है कि नीचे से होने वाले हमलों से बचाव हो सके. इसमें रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं, जो पंचर होने के बाद भी कुछ दूरी तक गाड़ी को चलने योग्य बनाए रखते हैं.

ये भी पढ़ें-इंडियन आर्मी के लिए Mahindra ने तैयार की ये खास गाड़ी, आनंद महिंद्रा ने शेयर की तस्वीरें

इमरजेंसी हालात के लिए खास सिस्टम

इस एसयूवी में गैस अटैक से बचाव के लिए अलग से एयर सप्लाई सिस्टम दिया गया है, जिससे गाड़ी के अंदर सुरक्षित वातावरण बना रहता है. आग लगने की स्थिति में ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम सक्रिय हो जाता है. साथ ही इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी मौजूद है, जिससे प्रधानमंत्री बिना बाहर निकले लोगों से संवाद कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर सुरक्षित एस्केप रूट का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है. वहीं इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद रेंज रोवर सेंटिनल की परफॉर्मेंस भी मजबूत है. इसमें 5.0 लीटर सुपरचार्ज्ड वी8 इंजन दिया गया है, जो करीब 380 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है. यह गाड़ी लगभग 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है. ऑल-टेरेन कैपेबिलिटी के कारण यह एसयूवी किसी भी तरह के रास्तों में आसानी से चल सकती है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी होता है.

गाड़ी के अंदर से लग्जरी और टेक्नोलॉजी

सुरक्षा के साथ-साथ इस गाड़ी में आराम और टेक्नोलॉजी का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें टच प्रो डुओ इन्फोटेनमेंट सिस्टम के साथ बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, जिनसे नेविगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल और अन्य फीचर्स को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है. प्रीमियम इंटीरियर, कम्युनिकेशन सिस्टम और साउंड इंसुलेशन इसे अंदर से शांत और सुरक्षित माहौल देते हैं. यही कारण है कि यह गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक चलती फिरती सुरक्षित कमांड यूनिट की तरह काम करती है. 

ये भी पढ़ें-चलती कार में Start/Stop बटन दबाया तो क्या होगा? नए ड्राइवर्स जरूर जान लें ये सच

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 06 May 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
PM Modi Car Range Rover Sentinel Bulletproof SUV In India Prime Minister Security Vehicle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
PM Modi Uses Range Rover: रेंज रोवर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी, क्या ये है उनकी निजी पसंद?
रेंज रोवर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी, क्या ये है उनकी निजी पसंद?
ऑटो
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
ऑटो
Car Safety Tips: नई कार खरीदी है? ये जरूरी एक्सेसरीज मिस की तो पड़ सकता है भारी!
Car Safety Tips: नई कार खरीदी है? ये जरूरी एक्सेसरीज मिस की तो पड़ सकता है भारी!
ऑटो
गाड़ी पर सोच-समझकर लगाएं पैसा, ये एक्सेसरीज हैं बेकार की डील, यहां जानिए डिटेल्स
गाड़ी पर सोच-समझकर लगाएं पैसा, ये एक्सेसरीज हैं बेकार की डील, यहां जानिए डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'ममता बनर्जी का आचरण एक छोटी बच्ची जैसा', इस्तीफा न देने की जिद पर बोले पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय
'ममता बनर्जी का आचरण एक छोटी बच्ची जैसा', इस्तीफा न देने की जिद पर बोले पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हेलो अंकल हमारी सड़क बनवा दीजिए...', बच्ची की पुकार सुन दौड़े-दौड़े पहुंचे DM अंजनी कुमार, फिर किया कुछ ऐसा
'हेलो अंकल हमारी सड़क बनवा दीजिए...', बच्ची की पुकार सुन दौड़े-दौड़े पहुंचे लखीमपुर DM अंजनी कुमार
इंडिया
'पुलिस भेजकर...', ममता बनर्जी न दें इस्तीफा तो क्या करे BJP? सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी ने बताया कानूनी रास्ता
'पुलिस भेजकर...', ममता बनर्जी न दें इस्तीफा तो क्या करे BJP? सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी ने बताया कानूनी रास्ता
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
Summer Safety For Animals: गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
ऑटो
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget