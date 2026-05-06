PM Modi Uses Range Rover: रेंज रोवर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी, क्या ये है उनकी निजी पसंद?
प्रधानमंत्री की गाड़ी का चयन किसी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं होता है. इसे सुरक्षा एजेंसियां तय करती है जो कई स्तरों पर जांच और परीक्षण के बाद किसी वाहन को मंजूरी देती है.
PM Modi Uses Range Rover: देश के पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी बड़े कार्यक्रम या दौरे पर निकलते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ उनकी गाड़ी भी लोगों का ध्यान खींचती है. हाल ही में कई मौकों पर उनकी मौजूदगी के दौरान जिस एसयूवी में वे पहुंचे, वह रेंज रोवर सेंटिनल थी. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यही गाड़ी क्यों इस्तेमाल की जाती है और क्या यह पीएम मोदी की निजी पसंद है?
निजी पसंद नहीं, सुरक्षा एजेंसियों का फैसला
प्रधानमंत्री की गाड़ी का चयन किसी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं होता है. इसे सुरक्षा एजेंसियां तय करती है जो कई स्तरों पर जांच और परीक्षण के बाद किसी वाहन को मंजूरी देती है. प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. यही वजह है कि ऐसी गाड़ी चुनी जाती है जो हर तरह के खतरे से बचाव में सक्षम हो.
प्रधानमंत्री की गाड़ी में अभेद किले जैसी सुरक्षा
रेंज रोवर सेंटिनल को खासतौर पर हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें वीआर 8 लेवल की बैलिस्टिक सुरक्षा दी गई है जो हाई पावर राइफल की गोलियों तक को रोक सकती है. यह एसयूवी ग्रेनेड हमले और करीब 15 किलो टीएनटी जैसे विस्फोट को भी झेलने की क्षमता रखती है. इसके अलावा गाड़ी की बॉडी और शीशे पूरी तरह बुलेट प्रूफ होते हैं. अंदर की बॉडी को भी इस तरह तैयार किया गया है कि नीचे से होने वाले हमलों से बचाव हो सके. इसमें रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं, जो पंचर होने के बाद भी कुछ दूरी तक गाड़ी को चलने योग्य बनाए रखते हैं.
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इमरजेंसी हालात के लिए खास सिस्टम
इस एसयूवी में गैस अटैक से बचाव के लिए अलग से एयर सप्लाई सिस्टम दिया गया है, जिससे गाड़ी के अंदर सुरक्षित वातावरण बना रहता है. आग लगने की स्थिति में ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम सक्रिय हो जाता है. साथ ही इसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी मौजूद है, जिससे प्रधानमंत्री बिना बाहर निकले लोगों से संवाद कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर सुरक्षित एस्केप रूट का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है. वहीं इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद रेंज रोवर सेंटिनल की परफॉर्मेंस भी मजबूत है. इसमें 5.0 लीटर सुपरचार्ज्ड वी8 इंजन दिया गया है, जो करीब 380 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है. यह गाड़ी लगभग 10 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है. ऑल-टेरेन कैपेबिलिटी के कारण यह एसयूवी किसी भी तरह के रास्तों में आसानी से चल सकती है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी होता है.
गाड़ी के अंदर से लग्जरी और टेक्नोलॉजी
सुरक्षा के साथ-साथ इस गाड़ी में आराम और टेक्नोलॉजी का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें टच प्रो डुओ इन्फोटेनमेंट सिस्टम के साथ बड़ी टच स्क्रीन मिलती है, जिनसे नेविगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल और अन्य फीचर्स को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है. प्रीमियम इंटीरियर, कम्युनिकेशन सिस्टम और साउंड इंसुलेशन इसे अंदर से शांत और सुरक्षित माहौल देते हैं. यही कारण है कि यह गाड़ी सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि एक चलती फिरती सुरक्षित कमांड यूनिट की तरह काम करती है.
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Source: IOCL