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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटोइंडियन आर्मी के लिए Mahindra ने तैयार की ये खास गाड़ी, आनंद महिंद्रा ने शेयर की तस्वीरें

इंडियन आर्मी के लिए Mahindra ने तैयार की ये खास गाड़ी, आनंद महिंद्रा ने शेयर की तस्वीरें

Mahindra ATV: इस गाड़ी को टैक्टिकल यानी मिशन के हिसाब से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कहा जा रहा है. इसमें लुक के साथ ही जरूरी चीजों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 05 May 2026 03:48 PM (IST)
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भारत में महिंद्रा कंपनी की Mahindra Defence लगातार सेना के लिए नई और मजबूत गाड़ियां बना रही है. इसी कड़ी में हाल ही में एक नई खास गाड़ी पेश की गई है, जिसे Mahindra ATV (All-Terrain Vehicle) कहा जा रहा है. इस गाड़ी की तस्वीरें खुद कंपनी के चेयरमैन Anand Mahindra ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिससे यह काफी चर्चा में आ गई है. 

यह गाड़ी असल में Mahindra Thar Roxx पर बेस्ड है, लेकिन इसे पूरी तरह से सेना की जरूरतों के हिसाब से बदला गया है. इसे खास तौर पर कठिन रास्तों जैसे पहाड़, जंगल और रेगिस्तान में आसानी से चलने के लिए डिजाइन किया गया है.

आनंद महिंद्रा ने शेयर की तस्वीरें

इस गाड़ी को टैक्टिकल यानी मिशन के हिसाब से इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कहा जा रहा है. इसमें लुक के साथ ही जरूरी चीजों पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है. जैसे इसमें मजबूत रोल केज, मेटल बंपर, एक्स्ट्रा टायर रखने की जगह और फ्यूल के लिए जरीकैन होल्डर दिए गए हैं. इसकी तस्वीरें आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं. 

कैसा है गाड़ी का इंजन?

गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो करीब 172 हॉर्सपावर और 400 Nm टॉर्क पैदा करता है. इसका मतलब है कि यह गाड़ी भारी सामान लेकर भी मुश्किल रास्तों पर आसानी से चल सकती है. 

इस गाड़ी को बेंगलुरु की एक कंपनी Prad 4x4 के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसे हाल ही में Raksha Triveni Sangam नाम के इवेंट में भी दिखाया गया, जहां सेना से जुड़ी नई तकनीकों और उपकरणों को शोकेस किया जाता है.

कैसी है सेफ्टी और पावर?

Anand Mahindra ने इस गाड़ी के बारे में कहा कि इसमें कोई दिखावे की सजावट नहीं है बल्कि हर पार्ट का एक खास काम है. यानी यह पूरी तरह मिशन के लिए बनी गाड़ी है, जिसमें सुरक्षा और पावर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि नई Mahindra ATV एक मजबूत, भरोसेमंद और सेना के काम के लिए तैयार की गई गाड़ी है, जो मुश्किल हालात में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है

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Published at : 05 May 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Indian Army Car Mahindra Defence Mahindra ATV Mahindra Special Vehicle
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