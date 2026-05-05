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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऑटोचलती कार में Start/Stop बटन दबाया तो क्या होगा? नए ड्राइवर्स जरूर जान लें ये सच

चलती कार में Start/Stop बटन दबाया तो क्या होगा? नए ड्राइवर्स जरूर जान लें ये सच

Engine Start/Stop बटन एक सुरक्षित फीचर है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है. चलती कार में इसे बिना वजह दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है और हादसे का खतरा बढ़ सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 May 2026 02:48 PM (IST)
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आजकल नई कारों में चाबी की जगह Engine Start/Stop बटन दिया जाता है. इस बटन की मदद से आप आसानी से कार स्टार्ट और बंद कर सकते हैं. यह फीचर ड्राइविंग को आसान बनाता है और मॉडर्न कारों में बहुत आम हो गया है. लेकिन कई नए ड्राइवर्स के मन में यह सवाल आता है कि अगर गलती से यह बटन चलती कार में दब जाए तो क्या होगा. यह जानना जरूरी है ताकि आप सुरक्षित ड्राइव कर सकें. आइए जानते हैं कि चलती कार में Start/Stop बटन दबाया तो क्या होगा?

चलती कार में एक बार बटन दबाने पर क्या होता है?

अगर आप गलती से चलती कार में एक बार Engine Start/Stop बटन दबा देते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ज्यादातर कारों में सेफ्टी सिस्टम लगे होते हैं, जो इंजन को तुरंत बंद नहीं होने देते. यानी एक बार बटन दबाने पर कार का इंजन चलता रहता है. हालांकि, डैशबोर्ड पर वॉर्निंग लाइट आ सकती है या बटन ब्लिंक कर सकता है. यह सिर्फ आपको सावधान करने के लिए होता है.

बटन को कुछ सेकंड दबाकर रखने पर क्या होता है?

अगर आप इस बटन को 2-3 सेकंड तक दबाकर रखते हैं, तो कार इसे इमरजेंसी समझती है. ऐसे में इंजन बंद हो सकता है. इंजन बंद होने के बाद स्टीयरिंग भारी हो जाता है और ब्रेक लगाने में ज्यादा ताकत लगती है. हालांकि ये पूरी तरह बंद नहीं होते, लेकिन कार कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. कुछ कारों में इंजन बंद होते ही गियर अपने आप न्यूट्रल में आ जाता है. 

बार-बार बटन दबाने से क्या हो सकता है?

चलती कार में बार-बार यह बटन दबाना सही नहीं है. कुछ कारों में ऐसा करने पर इंजन बंद हो सकता है और डैशबोर्ड पर एरर दिखने लगते हैं. इससे कार के सिस्टम पर असर पड़ सकता है और बाद में परेशानी भी हो सकती है.

कंपनियां यह फीचर क्यों देती हैं?

कार कंपनियां इस बात का ध्यान रखती हैं कि गलती से बटन दब सकता है, इसलिए एक बार दबाने पर कुछ नहीं होता. लेकिन इसे एक तरह का इमरजेंसी किल स्विच भी बनाया गया है. अगर कभी एक्सीलेटर फंस जाए या कार में कोई बड़ी समस्या आ जाए, तो इस बटन की मदद से कार को रोका जा सकता है.

 यह भी पढ़ें:-

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Published at : 05 May 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Car Car Safety Tips Engine Start Stop Button Engine Button
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