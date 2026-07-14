Electric Scooter Battery Blast : देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों का यूज तेजी से बढ़ रहा है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कम खर्च में सफर करने की वजह से लोग बड़ी संख्या में ई-स्कूटर खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने और बैटरी फटने की कई घटनाओं ने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है. इन घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक धू-धू कर क्यों जलने लगते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बैटरी ब्लास्ट के पीछे का असली विज्ञान क्या है.

बैटरी ब्लास्ट के पीछे का असली विज्ञान क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार बैटरी ब्लास्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह लिथियम-आयन बैटरी में होने वाला थर्मल रनवे (Thermal Runaway) है. इलेक्ट्रिक स्कूटर की लिथियम-आयन बैटरी कई छोटे-छोटे सेल्स से बनी होती है. जब किसी कारण से इनमें से कोई एक सेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और अपनी गर्मी बाहर नहीं निकाल पाता है, तो थर्मल रनवे की स्थिति पैदा होती है. इस दौरान बैटरी के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिससे तापमान और करंट लगातार बढ़ता जाता है. एक सेल की गर्मी धीरे-धीरे आसपास के दूसरे सेल्स तक पहुंच जाती है और पूरी बैटरी तेजी से ओवरहीट होने लगती है. अगर समय रहते यह प्रक्रिया नहीं रुकती, तो बैटरी में आग लग सकती है या तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो सकता है.

क्यों अचानक धू-धू कर जलने लगते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर?

विशेषज्ञों के मुताबिक कई कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का जोखिम बढ़ा देते हैं. कम क्वालिटी वाली या सस्ती लिथियम-आयन बैटरी का यूज करना, इसके अलावा खराब या कमजोर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS), जो तापमान और चार्जिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक धू-धू कर जलने लगते हैं. वहीं जरूरत से ज्यादा समय तक चार्जिंग पर लगाकर रखना और लोकल या दूसरी कंपनी के चार्जर का यूज करने की वजह से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक जलने लगते हैं. दुर्घटना या गिरने से बैटरी को अंदरूनी नुकसान पहुंचना भी कारण माना जाता है. तेज धूप या बहुत गर्म जगह पर स्कूटर पार्क या चार्ज करना और खराब मैन्युफैक्चरिंग या बिना सुरक्षा मानकों वाली बैटरी का यूज करना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जलने की बड़ी वजह माना जाता है.

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बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) क्यों है जरूरी?

बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS बैटरी की सुरक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा होता है. इसका काम बैटरी के तापमान पर नजर रखना, सभी सेल्स में चार्ज को बैलेंस रखना और जरूरत पड़ने पर चार्जिंग अपने आप रोक देना होता है. अगर BMS सही तरीके से काम नहीं करता, तो बैटरी ओवरचार्ज हो सकती है, तापमान बढ़ सकता है और शॉर्ट सर्किट या थर्मल रनवे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

बैटरी ब्लास्ट से बचने के लिए तुरंत बदलें ये आदतें

1. अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का यूज करते हैं, तो स्कूटर को कभी भी तेज धूप या बहुत गर्म जगह पर चार्ज न करें.

2.लंबी दूरी तय करने के तुरंत बाद बैटरी चार्ज न करें. पहले स्कूटर को लगभग 30 से 45 मिनट तक ठंडा होने दें, उसके बाद ही चार्जिंग शुरू करें.

3. हमेशा कंपनी का दिया गया ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें.

4. चार्जिंग के दौरान स्कूटर को लंबे समय तक बिना निगरानी के न छोड़ें.

5. बैटरी में दरार या किसी तरह का नुकसान दिखाई दे, तो तुरंत उसकी जांच करवाएं.

6. बैटरी में खुद से किसी तरह की मरम्मत या बदलाव करने की कोशिश न करें.

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