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हिंदी न्यूज़ऑटोकितना अलग होगा फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल वाहनों से ज्यादा या कम?

कितना अलग होगा फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल वाहनों से ज्यादा या कम?

Flex Fuel Car Insurance: फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल कारों से कितना अलग होगा. जानिए रिपेयरिंग खर्च, थर्ड पार्टी डिस्काउंट और इंजन डैमेज क्लेम से जुड़े बीमा कंपनियों के नियम.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 11:36 AM (IST)
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Flex Fuel Car Insurance: भारत में बढ़ते प्रदुषण और कच्चे तेलों के आयत को घटाने के लिए सरकार ने एथेनॉल को इस्तेमाल में अब तेजी कर दी है और अब लगभग पुरे भारत में इसका उपयोग हो रहा है. जबकि अब एथेनॉल से चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. कई कंपनियों ने फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च भी कर दिया है. 

फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लॉन्च होने के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि, इस कार का इंश्योरेंस प्रीमियम पेट्रोल-डीजल गाड़ियों जैसा ही होगा या कुछ अलग रहने वाला है. जिसके चलते आज हम इस खबर में फेल्स फ्यूल गाड़ियों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही चर्चा करेंगे.

थोड़ा महंगा हो सकता है इंश्योरेंस

आपको बता दें कि, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का इंजन साधारण गाड़ियों से थोड़ा अलग और एडवांस होता है. एथेनॉल में नमी सोखने का गुण होता है इसलिए इन गाड़ियों के फ्यूल टैंक, पाइपलाइन्स और सेंसर्स में जंग रोधी और महंगे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है. जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि अगर भविष्य में किसी दुर्घटना में गाड़ी का इंजन या फ्यूल सिस्टम डैमेज होता है. 

तो इसके स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग का खर्च नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा अधिक होगा. यही वजह है कि शुरुआत में इन गाड़ियों का ओन डैमेज यानी खुद के नुकसान वाला प्रीमियम नॉर्मल कारों के मुकाबले करीब 5% से 10% तक महंगा हो सकता है.

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मिल सकती है थर्ड पार्टी प्रीमियम में छूट  

फ्लेक्स फ्यूल कार में खुद के नुकसान का बीमा थोड़ा महंगा हो सकता है. लेकिन सरकार पर्यावरण को बचाने वाले ग्रीन व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए उनके थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले से ही करीब 15% की विशेष छूट देती है. 

जिसका मतलब फ्लेक्स फ्यूल वाहन भी पारंपरिक ईंधन के मुकाबले बेहद कम प्रदूषण फैलाते हैं. इसलिए पूरी संभावना है कि आने वाले समय में आईआरडीएआई इनके लिए भी सस्ते थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का नियम लागू कर दे. जिससे इससे कुल प्रीमियम का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Jul 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Car Insurance Flex-fuel Cars Flex Fuel Insurance Premium Eco Friendly Car Policy
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