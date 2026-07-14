ऐसा कैसे कि पेट्रोल-डीजल के मुकाबले ज्यादा माइलेज देती हैं हाइब्रिड कारें? ये जानना जरूरी

पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों के सामने बड़ी चिंता खड़ी कर दी है. ऐसे में लोग अब ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकते और साथ ही रोजाना का खर्च भी कम हो. यहीं वजह है कि भारत में अब हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बढ़ रही है.

दरअसल, हाइब्रिड कारें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों की पावर से चलती हैं. इनकी खास बात यह है कि इन्हें इलेक्ट्रिक कारों की तरह बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में कहीं बेहतर माइलेज देती हैं. आइए जानते हैं कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है?

क्या हैं हाइब्रिड कारों के फायदे?

हाइब्रिड कारों के सबसे बड़े फायदे की बात करें तो यह कम स्पीड और ट्रैफिक में केवल इलेक्ट्रिक मोटर के सहारे भी चल सकती है. जब कार धीरे-धीरे चल रही होती है या ट्रैफिक में फंसी होती है तो ऐसे में पेट्रोल इंजन की जरूरत नहीं पड़ती. इस स्थिति में कार बैटरी से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल करती है, जिससे पेट्रोल की खपत काफी कम हो जाती है. यही कारण है कि शहरों में हाइब्रिड कारें सामान्य कारों की तुलना में ज्यादा माइलेज देती हैं।

इन कारों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम नाम की तकनीक भी होती है. जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है या कार की रफ्तार कम होती है तो उस दौरान बनने वाली ऊर्जा को बेकार नहीं जाने दिया जाता. यह ऊर्जा बिजली में बदलकर बैटरी में स्टोर कर ली जाती है. बाद में यही बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने में इस्तेमाल होती है. इससे बैटरी खुद ही चार्ज होती रहती है और फ्यूल की बचत होती है.

ये चीजें भी जानना जरूरी

हाइब्रिड कारों में इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ कार चलाने का काम नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन की भी मदद करती है. जैसे तेज स्पीड पकड़ते समय या ओवरटेक करने के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा पावर देती है. इससे इंजन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और वह कम फ्यूल खर्च करके बेहतर प्रदर्शन करता है. यही वजह है कि हाइब्रिड कारों का माइलेज नॉर्मल कारों से बेहतर होता है.

इन कारों में ऑटो स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम भी दिया जाता है. जब कार किसी रेड लाइट या ट्रैफिक जाम में रुकती है तो इंजन अपने आप बंद हो जाता है. जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाता है, इंजन तुरंत दोबारा चालू हो जाता है. इससे बेवजह पेट्रोल खर्च नहीं होता और शहर में ड्राइविंग के दौरान अच्छी-खासी फ्यूल बचत होती है.

हाइब्रिड कारों का एक और बड़ा फायदा इनका स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है. यह सिस्टम लगातार यह तय करता रहता है कि किस समय इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करना है और कब पेट्रोल इंजन चलाना है. कार की स्पीड, बैटरी की स्थिति और सड़क की परिस्थितियों के हिसाब से यह सिस्टम दोनों के बीच बैलेंस बनाता है. इससे कार हमेशा सबसे किफायती तरीके से चलती है और माइलेज बढ़ जाता है.

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