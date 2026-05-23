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हिंदी न्यूज़ऑटोआपकी कार के इन पार्ट्स में लगा होता है 24 कैरेट गोल्ड, जानें गाड़ी में इसका क्या काम?

आपकी कार के इन पार्ट्स में लगा होता है 24 कैरेट गोल्ड, जानें गाड़ी में इसका क्या काम?

24 Carat Gold Is Used In Car Parts: आधुनिक कारों के कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है. यह बेहतर कनेक्टिविटी और लंबे समय तक टिकाऊ प्रदर्शन देने में मदद करता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 May 2026 06:53 AM (IST)
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24 Carat Gold Is Used In Car Parts: जब भी सोने की बात होती है तो दिमाग में सबसे पहले गहने या निवेश का ख्याल आता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपकी कार में भी 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है. सुनने में यह थोड़ा चौंकाने वाला जरूर लगता है, लेकिन आधुनिक गाड़ियों के कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में गोल्ड का उपयोग किया जाता है. आज की कारें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो चुकी हैं. 

इनमें सेंसर, कंप्यूटर सिस्टम, टचस्क्रीन और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं. इन सभी सिस्टम्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए बेहद भरोसेमंद इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत होती है. यही वजह है कि कई कंपनियां खास जगहों पर गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं. हालांकि कार में बहुत ज्यादा मात्रा में सोना नहीं होता, लेकिन इसका रोल काफी अहम माना जाता है.

इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में क्यों इस्तेमाल होता है गोल्ड?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोल्ड बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है. इसके अलावा यह जल्दी खराब या जंग नहीं लगता. यही कारण है कि कारों के कई छोटे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर और सर्किट में गोल्ड की पतली परत का इस्तेमाल किया जाता है. खासकर एयरबैग सिस्टम, इंफोटेनमेंट यूनिट, GPS और सेंसर जैसे पार्ट्स में इसकी जरूरत पड़ती है. आधुनिक कारों में इलेक्ट्रॉनिक्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए गोल्ड का इस्तेमाल भी पहले से ज्यादा हो गया है. 

गोल्ड की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल तेजी और सही तरीके से ट्रांसफर होते हैं. इससे कार के फीचर्स लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन देते हैं. यही वजह है कि महंगी लग्जरी कारों से लेकर कई सामान्य गाड़ियों तक में थोड़ी मात्रा में गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसकी उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

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पुरानी कारों से भी निकाला जाता है गोल्ड

आज दुनिया भर में पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से गोल्ड निकालने का काम तेजी से बढ़ रहा है. कारों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी इसका हिस्सा बन चुके हैं. कई कंपनियां पुरानी और खराब गाड़ियों के सर्किट बोर्ड और कनेक्टर से गोल्ड रिकवर करती हैं. हालांकि एक कार से बहुत कम मात्रा में गोल्ड निकलता है, लेकिन बड़े स्तर पर यह काफी कीमती साबित होता है. 

इलेक्ट्रिक और स्मार्ट कारों के बढ़ते ट्रेंड के कारण आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल और बढ़ेगा. इसका मतलब है कि गोल्ड जैसे मेटल की जरूरत भी ज्यादा हो सकती है. यही वजह है कि अब कार सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी का चलता फिरता उदाहरण बन चुकी है.

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Published at : 23 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Car Technology Gold In Cars 24 Carat Gold Car Parts Automobile Facts Car Electronics
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