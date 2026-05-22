फुल AC के बावजूद कम होगा तेल खर्च, ड्राइविंग के दौरान अपनाएं ये आसान ट्रिक
Car AC Settings To Save Fuel: गर्मी में सही तरीके से कार AC इस्तेमाल करने पर बेहतर कूलिंग के साथ पेट्रोल की बचत भी की जा सकती है. कुछ आसान सेटिंग्स आपकी ड्राइविंग को ज्यादा आरामदायक बना सकती हैं.
Car AC Settings To Save Fuel: गर्मी के मौसम में कार चलाते समय AC अब जरूरत बन चुका है. तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच बिना AC के सफर करना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन कई लोग AC को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है और कार का माइलेज कम होने लगता है. अक्सर लोग सोचते हैं कि AC जितना तेज चलाएंगे उतनी जल्दी कार ठंडी होगी, जबकि सच इससे काफी अलग है.
सही AC सेटिंग और कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर बेहतर कूलिंग के साथ तेल की बचत भी की जा सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार के AC का स्मार्ट इस्तेमाल न सिर्फ जेब पर पड़ने वाला असर कम करता है बल्कि AC सिस्टम की लाइफ भी बढ़ाता है. खासकर लंबे सफर और शहर के ट्रैफिक में यह तरीका काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.
शुरुआत में ऐसे करें AC का इस्तेमाल
गर्मी में धूप में खड़ी कार का केबिन काफी ज्यादा गर्म हो जाता है. ऐसे में कार में बैठते ही सीधे AC फुल स्पीड पर चालू करना सही तरीका नहीं माना जाता. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पहले कुछ सेकंड के लिए खिड़कियां खोलकर गर्म हवा बाहर निकलने देनी चाहिए. इसके बाद AC चालू करें और शुरुआत में ब्लोअर को मीडियम स्पीड पर रखें.
इससे केबिन जल्दी ठंडा होता है और AC सिस्टम पर अचानक ज्यादा दबाव नहीं पड़ता. इसके अलावा कार में Recirculation Mode का इस्तेमाल करना भी काफी फायदेमंद माना जाता है. इससे बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आती और केबिन जल्दी ठंडा रहता है. यही वजह है कि AC को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने पर बेहतर कूलिंग के साथ ईंधन की बचत भी होने लगती है.
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छोटी छोटी आदतें बढ़ा सकती हैं माइलेज
कई बार ड्राइविंग के दौरान की गई छोटी गलतियां पेट्रोल खर्च बढ़ा देती हैं. अगर कार बहुत देर तक खड़ी है तो इंजन ऑन करके लगातार AC चलाना ज्यादा फ्यूल खर्च कर सकता है. इसके अलावा बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर AC सेट करने से भी इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. एक्सपर्ट्स 22 से 24 डिग्री के बीच तापमान रखने की सलाह देते हैं क्योंकि यह कूलिंग और माइलेज दोनों के लिए बेहतर माना जाता है.
समय समय पर AC सर्विस करवाना और एयर फिल्टर साफ रखना भी जरूरी होता है. गंदा फिल्टर AC की कूलिंग कम कर देता है और इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर इन आसान बातों का ध्यान रखा जाए तो गर्मियों में भी आरामदायक सफर के साथ काफी हद तक पेट्रोल की बचत की जा सकती है.
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Source: IOCL