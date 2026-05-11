हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोआपके लिए कौन सी Hybrid Car है बेस्ट? जानें Mild, Strong और Plug-in Hybrid में फर्क

आपके लिए कौन सी Hybrid Car है बेस्ट? जानें Mild, Strong और Plug-in Hybrid में फर्क

हाइब्रिड कारें कैसे काम करती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? जानिए Parallel Hybrid, Plug-in Hybrid, Mild Hybrid और Series Hybrid के फायदे और आपके लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 May 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में हाइब्रिड कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह शानदार माइलेज और कम फ्यूल खर्च है. हाइब्रिड कार में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, जो मिलकर कार को चलाती हैं. इससे पेट्रोल की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है. कई लोगों को लगता है कि सभी हाइब्रिड कारें एक जैसी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. बाजार में अलग-अलग तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मौजूद हैं और हर सिस्टम का काम करने का तरीका अलग होता है.

पैरेलल हाइब्रिड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम

पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर कार के पहियों को चलाते हैं. कम स्पीड पर कार सिर्फ बैटरी से चल सकती है, जबकि ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने पर इंजन अपने आप शुरू हो जाता है. इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है. जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बनने वाली एनर्जी बैटरी को चार्ज करती है. यही कारण है कि यह सिस्टम शहर के ट्रैफिक में शानदार माइलेज देता है.

सीरीज हाइब्रिड में अलग तरीके से काम करता है इंजन

सीरीज हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा अलग होता है. इसमें पेट्रोल इंजन सीधे पहियों को नहीं चलाता. इंजन सिर्फ बैटरी चार्ज करने का काम करता है और कार हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलती है. यह सिस्टम आम कारों में कम देखने को मिलता है, लेकिन बड़े ट्रक और रेल इंजनों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है. इसकी ड्राइविंग काफी स्मूद होती है क्योंकि पहियों तक पावर इलेक्ट्रिक मोटर से पहुंचती है.

प्लग-इन हाइब्रिड में मिलती है इलेक्ट्रिक कार जैसी सुविधा

प्लग-इन हाइब्रिड यानी PHEV आज काफी लोकप्रिय हो रही हैं. इसमें बड़ी बैटरी दी जाती है, जिसे घर या चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज किया जा सकता है. इसकी खास बात यह है कि छोटी दूरी की जर्नी आप बिना पेट्रोल इस्तेमाल किए सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में पूरी कर सकते हैं. बैटरी खत्म होने पर यह सामान्य हाइब्रिड कार की तरह काम करने लगती है. अगर आपके घर में चार्जिंग की सुविधा है तो यह सिस्टम काफी पैसा बचा सकता है.

माइल्ड हाइब्रिड बजट में अच्छा विकल्प

माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम बाकी सिस्टम के मुकाबले थोड़ा आसान और सस्ता होता है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर इतनी ताकतवर नहीं होती कि अकेले कार चला सके. यह सिर्फ इंजन की मदद करती है ताकि फ्यूल की थोड़ी बचत हो सके. इसी वजह से कई बजट कारों में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जाती है. हालांकि इसका माइलेज फुल हाइब्रिड जितना ज्यादा नहीं होता.

आपके लिए कौन सी हाइब्रिड कार सही रहेगी?

अगर आप लंबी दूरी की ड्राइविंग ज्यादा करते हैं तो पैरेलल हाइब्रिड अच्छा विकल्प हो सकता है. अगर घर पर चार्जिंग की सुविधा है और रोजाना छोटी दूरी तय करते हैं तो प्लग-इन हाइब्रिड सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी. वहीं कम बजट में बेहतर माइलेज चाहिए तो माइल्ड हाइब्रिड आपके लिए सही विकल्प बन सकती है.

ये भी पढ़ें: Sedan Cars की डिमांड बढ़ी! अप्रैल में 22% बढ़ी बिक्री, सबसे ज्यादा बिकी Dzire

Published at : 11 May 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Auto News Mild INDIA Upcoming Diesel SUVs Strong Plug-in Hybrid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
आपके लिए कौन सी Hybrid Car है बेस्ट? जानें Mild, Strong और Plug-in Hybrid में फर्क
आपके लिए कौन सी Hybrid Car है बेस्ट? जानें Mild, Strong और Plug-in Hybrid में फर्क
ऑटो
भारत में कीमत 7 लाख तो पाकिस्तान में 60 लाख में लॉन्च हुई ये कार, जानिए जरूरी डिटेल्स
भारत में कीमत 7 लाख तो पाकिस्तान में 60 लाख में लॉन्च हुई ये कार, जानिए जरूरी डिटेल्स
ऑटो
बड़ी फैमिली के लिए शानदार हैं ये 7 सीटर गाड़ियां, Ertiga और Bolero भी लिस्ट में शामिल
बड़ी फैमिली के लिए शानदार हैं ये 7 सीटर गाड़ियां, Ertiga और Bolero भी लिस्ट में शामिल
ऑटो
Toyota महाराष्ट्र प्लांट में तैयार करेगी अपनी दमदार FJ Cruiser, जानिए कितनी होगी गाड़ी की कीमत?
Toyota महाराष्ट्र प्लांट में तैयार करेगी अपनी दमदार FJ Cruiser, जानिए कितनी होगी कीमत?
Advertisement

वीडियोज

Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Maruti Suzuki Victoris : The Best CNG Car? #marutisuzuki #victoris #cngcar #autolive
KTM Adventure ने पूरा Game बदल दिया! अब आपको मिलता है 350cc Engine | #ktm #ktmadventure #autolive
Iran US War: Narendra Modi की अपील पर क्या बोले एक्सपर्ट? | Oil Price Hike | Trump | PM Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asim Munir On India: पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख आसिम मुनीर की भारत को सीधी धमकी- 'दर्दनाक होगा अंजाम...'
पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुख आसिम मुनीर की भारत को सीधी धमकी- 'दर्दनाक होगा अंजाम...'
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- वो सियासत के रिजेक्टेड माल हैं
राहुल गांधी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा- वो सियासत के रिजेक्टेड माल हैं
न्यूज़
'कोई ताकत भारत को...', सोमनाथ से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया अग्रेसिव मैसेज
'कोई ताकत भारत को...', सोमनाथ से पीएम मोदी ने दुनिया को दिया अग्रेसिव मैसेज
स्पोर्ट्स
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
IPL 2026: भुवनेश्वर के पास पर्पल कैप, जानिए ऑरेंज कैप की रेस में कौन सबसे आगे
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
इंडिया
Explained: राष्ट्रपति चुनाव कितनी आसानी से जीतेगी बीजेपी? लोकसभा के जख्मों पर कैसे लगेगा पांच विधानसभा चुनावी नतीजों का 'मरहम'
राष्ट्रपति चुनाव कितनी आसानी से जीतेगी बीजेपी? लोकसभा के जख्म पर विधानसभा चुनावी नतीजों का मरहम
लाइफस्टाइल
क्या लगातार कम होता जा रहा है लोगों का बोलना? आपको भी चौंका देगी यह स्टडी
क्या लगातार कम होता जा रहा है लोगों का बोलना? आपको भी चौंका देगी यह स्टडी
शिक्षा
NEET UG Paper Leak: NEET UG एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था पेपर, 140 सवाल हूबहू निकले; जांच में बड़ा खुलासा
NEET UG एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था पेपर, 140 सवाल हूबहू निकले; जांच में बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget