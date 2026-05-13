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हिंदी न्यूज़ऑटोPrateek Yadav Death: यादव परिवार के सबसे 'स्टाइलिश सदस्य' ने दुनिया को कहा अलविदा, हैरान कर देगा उनका कार कलेक्शन

Prateek Yadav Death: यादव परिवार के सबसे 'स्टाइलिश सदस्य' ने दुनिया को कहा अलविदा, हैरान कर देगा उनका कार कलेक्शन

प्रतीक यादव के कार कलेक्शन की सबसे चर्चित सवारी उनकी नीली लेम्बोर्गिनी हुराकन थी. जब उन्होंने यह कार खरीदी थी, तब इसकी ऑन-रोड कीमत 5.25 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 13 May 2026 08:31 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक कुनबे यानी यादव परिवार के लिए बुधवार (13 मई) की सुबह काला सूरज लेकर आई. दरअसल, मुलायम  सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे प्रतीक के घर से कुछ लोगों ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर को फोन करके उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी. जब डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची तो प्रतीक के शरीर में कोई हलचल नहीं मिली. अस्पताल में जांच की गई, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

बता दें कि वह यादव परिवार के अकेले ऐसे सबसे स्टाइलिश शख्स थे, जिनका जिक्र सियासत नहीं, बल्कि उनकी 'रॉयल' पसंद और गैरेज में खड़ी करोड़ों की कारों के लिए होता था. जानते हैं उस कार कलेक्शन के बारे में, जिसकी चमक से लखनऊ की सड़कें भी हैरान रह जाती थीं.

नीली लेम्बोर्गिनी: गैरेज की असली शान

प्रतीक यादव के कार कलेक्शन की सबसे चर्चित सवारी उनकी नीली लेम्बोर्गिनी हुराकन (Lamborghini Huracan) थी. जब उन्होंने यह कार खरीदी थी, तब इसकी ऑन-रोड कीमत 5.25 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी. यह कोई साधारण कार नहीं है. इसमें 5.2 लीटर का V10 इंजन लगा है, जो इसे 300 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार दे सकता है. लखनऊ की सड़कों पर जब प्रतीक यादव इस नीली बिजली में रफ्तार भरते थे तो लोग अपनी गाड़ियां रोककर उन्हें देखने लगते थे.

रेंज रोवर वॉग: शान और मजबूती का मेल

लेम्बोर्गिनी के अलावा प्रतीक के पास दुनिया की सबसे सुरक्षित और आलीशान एसयूवी में से एक रेंज रोवर (Range Rover) भी थी. यह कार अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमता और प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है. बॉलीवुड सितारों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक यह कार सबकी पहली पसंद है और प्रतीक के कलेक्शन में इसका होना उनके क्लास की जानकारी देता था. 

लैंड रोवर डिस्कवरी: रफ्तार के साथ रुतबा

प्रतीक यादव के बेड़े में सिर्फ रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कारें ही नहीं, बल्कि भारी-भरकम 'बीस्ट' भी शामिल थीं. लैंड रोवर डिस्कवरी उनके कलेक्शन की वह गाड़ी थी, जिसे वह अक्सर लॉन्ग ट्रिप या परिवार के साथ बाहर जाते समय इस्तेमाल करते थे.इस कार का दबदबा सड़कों पर साफ दिखाई देता है.

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टोयोटा फॉर्च्यूनर: 'व्हाइट हाउस' की पसंद

राजनीतिक परिवारों की पहली पसंद मानी जाने वाली फॉर्च्यूनर भी प्रतीक के गैरेज का हिस्सा रही है. हालांकि उनकी बाकी कारों के मुकाबले यह थोड़ी 'कॉमन' लगती है, लेकिन सुरक्षा और रुतबे के मामले में इस कार का कोई तोड़ नहीं है.

सुपरबाइक्स का भी क्रेज

गाड़ियों के अलावा प्रतीक यादव को दो पहियों वाली मशीनों का भी शौक था. उनके पास कई हाई-एंड सुपरबाइक्स भी देखी गईं. फिटनेस के प्रति उनके जुनून की तरह उनकी बाइक्स भी उनकी मस्कुलर इमेज को सूट करती थीं.

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Published at : 13 May 2026 08:31 AM (IST)
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