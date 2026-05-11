Sedan Cars की डिमांड बढ़ी! अप्रैल में 22% बढ़ी बिक्री, सबसे ज्यादा बिकी Dzire

देश में सेडान कारों को हमेशा से आरामदायक और फैमिली फ्रेंडली माना जाता है. चाहे रोजाना ऑफिस जाना हो या लंबी दूरी की जर्नी, लोग इस सेगमेंट की कारों को काफी पसंद करते हैं. अप्रैल 2026 में भी सेडान कारों की बिक्री में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली. आंकड़ों के अनुसार इस सेगमेंट की बिक्री में करीब 22 फीसदी का इजाफा हुआ है. इस बार सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार मारुति सुजुकी डिजायर रही. आइए विस्तार से जानते हैं.

मारुति डिजायर ने फिर मारी बाजी

मारुति सुजुकी डिजायर ने अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान का खिताब अपने नाम किया. पूरे महीने में इसकी कुल 23,580 यूनिट्स की बिक्री हुई. शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की वजह से यह कार भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. फैमिली कार के रूप में डिजायर की मांग लगातार बढ़ रही है.

दूसरे नंबर पर रही Hyundai Aura

सेल्स लिस्ट में Hyundai Aura दूसरे स्थान पर रही. अप्रैल महीने में इस कार को 4,587 ग्राहकों ने खरीदा. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है. बेहतर फीचर्स और अट्रैक्टिव डिजाइन की वजह से ऑरा को छोटे परिवारों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.

होंडा अमेज की बिक्री में शानदार उछाल

होंडा अमेज इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही. अप्रैल 2026 में इसकी 2,856 यूनिट्स बिकीं. खास बात यह रही कि इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 41.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. शानदार स्पेस, स्मूद इंजन और आरामदायक राइड की वजह से ग्राहक इस कार को पसंद कर रहे हैं.

Volkswagen Virtus और टिगोर की बिक्री में गिरावट

Volkswagen Virtus चौथे नंबर पर रही. हालांकि इसकी बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 27.6 फीसदी की गिरावट आई. अप्रैल 2026 में इसकी कुल 1,162 यूनिट्स बिकीं. वहीं टाटा टिगोर पांचवें नंबर पर रही, जिसकी 962 यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल के मुकाबले इसकी बिक्री भी कम रही है.

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