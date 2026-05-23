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हिंदी न्यूज़ऑटोBest CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत

Best CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत

अगर आप कार लेने का प्लान बना रहें हैं लेकिन पेट्रोल-डीजल की रोजाना बढ़ रही कीमतों के कारण लेने से हिचकिचा रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि कौन-सी किफायती सीएनजी कारें आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 23 May 2026 04:39 PM (IST)
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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इससे आम आदमी की जेब पर बुरा असर पड़ा है. अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी कारें आपके लिए सबसे बेहतरीन और किफायती विकल्प बनकर उभरी हैं. ऐसे में लोग सीएनजी कारों की ओर रुख कर रहे हैं. अगर आपका बजट कम है और आप औसत खर्च में एक बेहतर सीएनजी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट में इस रेंज की कारों के कई जबरदस्त ऑप्शन मौजूद हैं. आइए जानते लेते हैं कौन-सी हैं वे बजट फ्रेंडली सीएनजी कारें. 

1. मारुति सुजुकी वैगनआर- भारतीय परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय वैगनआर सीएनजी अपने शानदार माइलेज के लिए जानी जाती है. यह लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6 लाख रुपये के आसपास है, जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है.

2. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो- अगर आपका बजट 5 लाख तक ही है तो यह आपकी पहली पसंद हो सकती है. 4.62 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलने वाली यह गाड़ी 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का शानदार माइलेज देती है.

3. टाटा पंच सीएनजी- टाटा पर भरोसा करने वालों के लिए यह कार किसी कस्तूरी मिलने से कम नहीं है. यह भारत की सबसे सुरक्षित (5-स्टार रेटिंग) माइक्रो-एसयूवी भी है. पंच सीएनजी डुअल-सिलेंडर तकनीक के साथ उपलब्ध है, जिससे इसका बूट स्पेस (सामान रखने की जगह)बिल्कुल कम नहीं होता. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6.75 लाख रुपये है और यह करीब 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देती है. 

यह भी पढ़ें: क्या आपने कभी इस्तेमाल किया है ऑटोमैटिक कार का L गियर? इसका काम जानकर चौंक जाएंगे

4. मारुति सुजुकी स्विफ्ट- युवाओं की पसंदीदा इस हैचबैक में नया जेड-सीरीज इंजन दिया गया है. यह एस-सीएनजी तकनीक के साथ 32.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज प्रदान करती है. साथ ही इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.45 लाख रुपये है.

5. हुंडई एक्सटर- यह माइक्रो-एसयूवी अपने स्टाइलिश लुक और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है. यह कार 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है और इसकी शुरुआती कीमत 5.80 लाख रुपये के आसपास है.

सीएनजी कारों के फायदे

पेट्रोल की तुलना में सीएनजी काफी सस्ती पड़ती है. साथ ही पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ यह इंजन की लाइफ भी बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में कितनी है डिफेंडर कार की कीमत? रकम जानकर ठिकाने आ जाएंगे होश

 

Published at : 23 May 2026 04:39 PM (IST)
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