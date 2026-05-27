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हिंदी न्यूज़ऑटोMG की इस स्टाइलिश कार में नजर आए एक्टर Ram Charan, जानिए गाड़ी की खासियत और पावर

MG की इस स्टाइलिश कार में नजर आए एक्टर Ram Charan, जानिए गाड़ी की खासियत और पावर

MG Cyberster कंपनी की अब तक की सबसे तेज कार मानी जा रही है. इसमें 77kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 27 May 2026 11:21 AM (IST)
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार Ram Charan एक बार फिर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर चर्चा में हैं. राम चरण भारत की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों में से एक MG Cyberster चलाते हुए दिखाई दिए. MG Cyberster अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और लग्जरी फीचर्स की वजह से काफी चर्चा में है.

MG Cyberster कंपनी की एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हाई परफॉर्मेंस के साथ मॉडर्न इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चाहते हैं. यह कार दिखने में बेहद स्पोर्टी और आकर्षक है. इसकी सबसे खास बात इसके स्किसर डोर्स हैं, जो ऊपर की ओर खुलते हैं और इसे सुपरकार जैसा लुक देते हैं. इसके अलावा इसमें कन्वर्टिबल रूफ दी गई है, यानी जरूरत पड़ने पर इसकी छत को खोला भी जा सकता है. कार का लो-स्लंग डिजाइन, LED लाइट्स और एयरोडायनामिक बॉडी इसे सड़क पर बेहद अलग पहचान देते हैं.

कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस की बात करें तो MG Cyberster कंपनी की अब तक की सबसे तेज कार मानी जा रही है. इसमें 77kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है. यह कार लगभग 510hp की पावर और 725Nm का टॉर्क पैदा करती है. कंपनी के मुताबिक, यह सिर्फ 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे एक बेहद तेज इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाता है. एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 580 किलोमीटर तक बताई गई है.

कार के अंदर भी काफी प्रीमियम और हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं. इसमें मल्टी-स्क्रीन सेटअप, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें स्पोर्टी सीट्स और ड्राइवर-बेस्ड केबिन डिजाइन दिया गया है, जिससे ड्राइविंग एक्सपाीरियंस और भी खास हो जाता है.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

भारत में MG Cyberster की कीमत करीब 75 लाख रुपये एक्स-शोरूम के आसपास रखी गई है. यह कार फिलहाल देश की सबसे खास इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कारों में गिनी जा रही है. हालांकि यह एक प्रीमियम और सीमित ग्राहकों के लिए बनाई गई कार है, लेकिन इसकी स्टाइल और परफॉर्मेंस ने लोगों का ध्यान तेजी से खींचा है. कई ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि Cyberster भारत में इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार सेगमेंट को एक नई पहचान दे सकती है.

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Published at : 27 May 2026 11:21 AM (IST)
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MG Motors Auto News Car News MG Cyberster MG Electric Car
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