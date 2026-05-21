पाकिस्तान में कितनी है डिफेंडर कार की कीमत? रकम जानकर ठिकाने आ जाएंगे होश

Defender Price In Pakistan: लग्जरी SUV का नाम आते ही कई लोगों के दिमाग में सबसे पहले लैंड रोवर डिफेंडर का नाम आता है. दमदार रोड प्रजेंस, शानदार डिजाइन और जबरदस्त ऑफ रोडिंग क्षमता की वजह से यह SUV दुनियाभर में काफी पसंद की जाती है. भारत में भी डिफेंडर का अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन जब इसकी कीमत पाकिस्तान में सुनने को मिलती है तो लोग सच में हैरान रह जाते हैं.

वहां यह SUV इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी के लिए इसे खरीदना लगभग सपना बन गया है. पाकिस्तान में भारी इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और कमजोर होती करेंसी के कारण लग्जरी कारों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. यही वजह है कि डिफेंडर जैसी प्रीमियम SUV वहां करोड़ों रुपए में पहुंच जाती है. सोशल मीडिया पर भी इसकी कीमत को लेकर लोग काफी चर्चा करते नजर आते हैं.

टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी ने बढ़ाई कीमत

पाकिस्तान में ज्यादातर लग्जरी कारें इंपोर्ट की जाती हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से लगाए गए भारी टैक्स और कस्टम ड्यूटी का सीधा असर उनकी कीमत पर पड़ता है. लैंड रोवर डिफेंडर जैसी प्रीमियम SUV पर कई तरह के टैक्स जुड़ने के बाद इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में डिफेंडर के कुछ मॉडल्स की कीमत भारतीय रुपए में करीब 2 से 3 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच जाती है.

यही वजह है कि यह गाड़ी सिर्फ बेहद अमीर लोगों तक सीमित रह जाती है. इसके अलावा वहां की करेंसी में लगातार गिरावट ने भी कार बाजार को प्रभावित किया है. कई अंतरराष्ट्रीय कार कंपनियों की गाड़ियां अब पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो चुकी हैं. यही कारण है कि लोग डिफेंडर की कीमत सुनकर हैरानी जताते हैं.

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शानदार फीचर्स और दमदार रोड प्रजेंस बनाती है खास

डिफेंडर सिर्फ महंगी SUV ही नहीं बल्कि एक दमदार परफॉर्मेंस वाली लग्जरी गाड़ी भी मानी जाती है. इसमें पावरफुल इंजन, शानदार ऑफ रोडिंग क्षमता और प्रीमियम इंटीरियर मिलता है. बड़े टायर, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत बॉडी इसे खराब रास्तों पर भी आसानी से चलने लायक बनाते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में एडवेंचर पसंद लोग इस SUV को काफी पसंद करते हैं.

इसके अंदर बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाते हैं. हालांकि पाकिस्तान जैसे बाजार में इसकी ऊंची कीमत आम ग्राहकों को इससे दूर कर देती है. फिर भी सोशल मीडिया और कार लवर्स के बीच डिफेंडर का क्रेज लगातार बना हुआ है. कई लोग इसे सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल के तौर पर भी देखते हैं.

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