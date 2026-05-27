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हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति से Honda तक, ये 4 Sedan Cars गड्ढों वाली सड़कों पर भी चलती हैं मक्खन जैसी

मारुति से Honda तक, ये 4 Sedan Cars गड्ढों वाली सड़कों पर भी चलती हैं मक्खन जैसी

Sedan Cars for Bad Roads: खराब और गड्ढों वाली सड़कों पर भी शानदार कम्फर्ट देने वाली Sedan Cars आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई हैं. Maruti से Honda तक कई सेडान कारें स्मूद राइड के लिए जानी जाती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 27 May 2026 11:33 AM (IST)
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Sedan Cars for Bad Roads: भारत में SUV का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है, लेकिन आज भी कई लोग Sedan Cars को ज्यादा आरामदायक मानते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो रोज लंबा सफर करते हैं या खराब सड़कों पर ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छी सेडान काफी फर्क पैदा कर सकती है. सेडान कार का सस्पेंशन सेटअप और लो सेंटर ऑफ ग्रैविटी इन्हें ज्यादा स्टेबल और स्मूद बनाता है. यही वजह है कि गड्ढों वाली सड़क पर भी इनकी राइड क्वालिटी काफी बेहतर महसूस होती है. 

Maruti से लेकर Honda तक कई कंपनियां ऐसी सेडान ऑफर करती हैं जो कम्फर्ट और स्मूद ड्राइविंग के लिए काफी पसंद की जाती हैं. इन कारों में केबिन इंसुलेशन, सॉफ्ट सस्पेंशन और बेहतर सीट कम्फर्ट मिलता है, जिससे लंबा सफर भी थकाने वाला नहीं लगता. आज भी कई फैमिली कार खरीदते समय SUV के बजाय सेडान को ज्यादा प्रैक्टिकल मानती हैं.

Honda City और Hyundai Verna देती हैं शानदार कम्फर्ट

Honda City को लंबे समय से भारत की सबसे आरामदायक सेडान में गिना जाता है. इसका सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी झटके काफी हद तक सोख लेता है. साथ ही इसका केबिन काफी प्रीमियम और हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी भी शानदार रहती है. वहीं हुंडई वरना भी अपनी स्मूद राइड क्वालिटी और फीचर लोडेड केबिन के लिए जानी जाती है. 

इसमें सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप मिलता है, जिससे खराब सड़क पर भी ज्यादा झटके महसूस नहीं होते. दोनों कारों में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अच्छा लेग स्पेस मिलता है, इसलिए फैमिली यूज के लिए भी ये शानदार विकल्प मानी जाती हैं. यही कारण है कि सेडान पसंद करने वाले लोग आज भी इन कारों को काफी पसंद करते हैं.

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Maruti Ciaz और Skoda Slavia भी हैं दमदार विकल्प

Maruti Ciaz उन लोगों के लिए शानदार विकल्प है जो कम मेंटेनेंस और आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं. इसकी सीट काफी कंफर्टेबल हैं और सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से अच्छा ट्यून किया गया है. शहर हो या हाईवे, यह कार काफी स्मूद महसूस होती है. वहीं Skoda Slavia अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए जानी जाती है. खराब सड़क पर भी इसका सस्पेंशन कार को काफी संतुलित रखता है. 

इसके अलावा हाई स्पीड पर इसकी स्टेबिलिटी लोगों को काफी पसंद आती है. आज जब कई SUV हार्ड सस्पेंशन की वजह से ज्यादा उछाल महसूस कराती हैं, तब ये सेडान कार स्मूद और रिलैक्स ड्राइविंग का बेहतर अनुभव देती हैं. यही वजह है कि आरामदायक सफर पसंद करने वाले लोग अब भी Sedan को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लाखों KM चलाने के बाद भी खराब नहीं होगी EV की बैटरी, इस रिपोर्ट ने खत्म किया बड़ा डर

Published at : 27 May 2026 11:33 AM (IST)
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Honda City Maruti Ciaz Best Sedan Cars Sedan Cars For Bad Roads
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