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हिंदी न्यूज़ऑटोबुलेट लवर्स के मजे! 650cc पावर के साथ आ रही नई Royal Enfield बाइक, जानिए कब होगी लॉन्च?

बुलेट लवर्स के मजे! 650cc पावर के साथ आ रही नई Royal Enfield बाइक, जानिए कब होगी लॉन्च?

Royal Enfield Bullet 650: बाइक में 647.95cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो करीब 47bhp की पावर और 52Nm का टॉर्क पैदा करेगा. यही इंजन Interceptor 650 और Meteor 650 में भी इस्तेमाल किया जा चुका है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 27 May 2026 11:54 AM (IST)
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अगर आप ऐसी बाइक का इंतजार कर रहे हैं जिसमें पुरानी बुलेट वाले रॉयल फील के साथ दमदार 650cc इंजन की पावर मिले तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. देश की मशहूर बाइक कंपनी Royal Enfield जल्द ही अपनी नई Bullet 650 लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी इसे जून 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. हालांकि कंपनी की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. 

नई Bullet 650 को लेकर बाइक लवर्स के बीच काफी चर्चा है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब Bullet नाम के साथ इतना बड़ा और पावरफुल ट्विन-सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा. अब तक Bullet अपनी भारी आवाज और सिंगल-सिलेंडर इंजन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार कंपनी इसे ज्यादा मॉडर्न और हाई-परफॉर्मेंस अवतार में ला रही है. यह बाइक खास तौर पर उन लोगों को पसंद आ सकती है जो लंबी दूरी की राइडिंग, हाईवे टूरिंग और क्लासिक स्टाइल का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

बाइक का इंजन और डिजाइन

इस बाइक में 647.95cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो करीब 47bhp की पावर और 52Nm का टॉर्क पैदा करेगा. यही इंजन कंपनी की दूसरी 650cc बाइक्स जैसे Interceptor 650 और Super Meteor 650 में भी इस्तेमाल किया जा चुका है. यह इंजन स्मूद परफॉर्मेंस, बेहतर रिफाइनमेंट और लंबी दूरी पर आरामदायक राइडिंग के लिए जाना जाता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, जिससे हाईवे पर बाइक चलाना ज्यादा आसान और मजेदार हो जाएगा.

बाइक के डिजाइन की बात करें तो तो कंपनी ने इसमें Bullet की पहचान को बरकरार रखा है. बाइक में क्लासिक रेट्रो लुक मिलेगा, जिसमें गोल हेडलाइट, लंबी सीट, बड़ा फ्यूल टैंक, क्रोम फिनिश और पुराने Bullet जैसा मजबूत रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगा. इसका डिजाइन काफी हद तक मौजूदा Bullet 350 से मिलता-जुलता रहेगा, लेकिन इसे ज्यादा बड़ा और प्रीमियम लुक दिया जाएगा.

बाइक का लुक पुराना और क्लासिक रखा गया है, लेकिन फीचर्स पूरी तरह मॉडर्न हो सकते हैं. इसमें LED हेडलाइट, LED टेललाइट, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा बाइक में गियर पोजिशन इंडिकेटर और सर्विस रिमाइंडर जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं. यानी कंपनी इस बाइक में पुरानी Bullet की फील के साथ नई टेक्नोलॉजी भी जोड़ने वाली है.

बाइक का सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी मजबूत रहने वाला है. बाइक में आगे की तरफ 43mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे. वहीं ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm और पीछे 300mm डिस्क ब्रेक दिए जा सकते हैं. सेफ्टी के लिए बाइक में  डुअल-चैनल ABS भी मिलेगा और इसका वजन करीब 243 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिससे यह सड़क पर काफी भारी और मजबूत महसूस होगी.

राइडिंग कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसमें चौड़ी सीट और ऊंचे हैंडलबार दे सकती है, जिससे लंबी दूरी का सफर आरामदायक रहेगा. इसकी सीट हाइट लगभग 800mm हो सकती है और फ्यूल टैंक करीब 14.8 लीटर का मिलेगा. इसका मतलब यह बाइक लंबी टूरिंग के लिए भी काफी बेहतर साबित हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.80 लाख से 2.90 लाख रुपये हो सकती है.

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Published at : 27 May 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Royal Enfield Auto News Bike News Royal Enfield Bullet 650
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