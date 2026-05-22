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क्या आपने कभी इस्तेमाल किया है ऑटोमैटिक कार का L गियर? इसका काम जानकर चौंक जाएंगे

L Gear Use: ऑटोमैटिक कार में दिया गया L गियर खास परिस्थितियों में काफी काम आता है. पहाड़ी रास्तों और भारी ट्रैफिक में इसका सही इस्तेमाल ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 22 May 2026 06:59 AM (IST)
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L Gear Use: आज के समय में ऑटोमैटिक कारों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. शहरों के ट्रैफिक में आसान ड्राइविंग और बिना बार बार गियर बदलने की सुविधा की वजह से लोग अब ऑटोमैटिक कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. लेकिन कई लोग इन कारों में दिए गए अलग अलग गियर मोड्स का सही मतलब नहीं जानते. ज्यादातर ड्राइवर सिर्फ D, R और P मोड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गियरबॉक्स में दिया गया L मोड अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. 

कई लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि आखिर इसका काम क्या है. हालांकि यह छोटा सा फीचर मुश्किल रास्तों और खास परिस्थितियों में काफी मददगार साबित हो सकता है. अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आसान बन सकती है. यही वजह है कि ऑटोमैटिक कार चलाने वालों को L गियर के बारे में जरूर पता होना चाहिए.

पहाड़ी रास्तों और भारी लोड में आता है सबसे ज्यादा काम

ऑटोमैटिक कार में L का मतलब Low Gear होता है. यह मोड कार को लो गियर पर चलाने में मदद करता है ताकि इंजन ज्यादा ताकत दे सके. इसका इस्तेमाल खासकर पहाड़ी रास्तों, खराब सड़कों और भारी लोड के समय किया जाता है. जब कार को ज्यादा पावर की जरूरत होती है तब L मोड काफी मदद करता है. उदाहरण के लिए अगर आप किसी खड़ी चढ़ाई पर कार चला रहे हैं तो D मोड में कार बार बार गियर बदल सकती है, लेकिन L मोड इंजन को लो गियर पर बनाए रखता है. 

इससे कार आसानी से चढ़ाई चढ़ पाती है. इसके अलावा ट्रैफिक में धीरे धीरे चलने या भारी सामान के साथ ड्राइविंग के दौरान भी यह मोड उपयोगी साबित हो सकता है. यही कारण है कि एक्सपर्ट्स जरूरत पड़ने पर L मोड इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

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ढलान पर कंट्रोल बनाए रखने में भी करता है मदद

L गियर सिर्फ चढ़ाई पर ही नहीं बल्कि ढलान वाले रास्तों पर भी काफी काम आता है. पहाड़ी इलाके में नीचे उतरते समय अगर लगातार ब्रेक का इस्तेमाल किया जाए तो ब्रेक जल्दी गर्म हो सकते हैं. ऐसे समय में L मोड इंजन ब्रेकिंग का काम करता है और कार की स्पीड अपने आप कंट्रोल में रहती है. इससे बार बार ब्रेक दबाने की जरूरत कम पड़ती है और ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित बनती है. 

हालांकि कई लोग बिना जरूरत हर समय L मोड का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो सही तरीका नहीं माना जाता. सामान्य शहर की ड्राइविंग में D मोड ही सबसे बेहतर रहता है. L गियर का इस्तेमाल सिर्फ खास परिस्थितियों में करना चाहिए. अगर ड्राइवर इसके सही काम को समझ ले तो ऑटोमैटिक कार चलाना और भी आसान और सुरक्षित हो सकता है.

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Published at : 22 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Car Driving Tips Automatic Car L Gear L Mode Use Automatic Gearbox Low Gear
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