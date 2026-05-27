BYD देश में ला रही पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV, फुल टैंक में चलेगी 1092 किलोमीटर, जानें खासियत

भारत में इलेक्ट्रिक और प्रीमियम कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए BYD अब भारतीय बाजार में अपनी नई तकनीक वाली SUV लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह 9 जून को एक नए मॉडल से पर्दा उठाएगी. माना जा रहा है कि यह SUV Sealion 6 Plug-in Hybrid हो सकती है, जिसे इससे पहले भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी शो किया गया था.

अगर ऐसा होता है तो यह भारत में BYD की पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV होगी. फिलहाल कंपनी भारत में पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारें बेचती है, लेकिन अब वह ऐसे ग्राहकों को भी आकर्षित करना चाहती है जो इलेक्ट्रिक कार की कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से EV खरीदने से हिचकते हैं.

नई Sealion 6 का डिजाइन काफी हद तक कंपनी की पॉपुलर Sealion 7 EV पर बेस्ड है. हालांकि दोनों SUVs का स्टाइल मिलता-जुलता दिखता है, लेकिन Sealion 6 का लुक ज्यादा पारंपरिक और प्रैक्टिकल SUV जैसा है. इसमें स्लीक LED हेडलैंप, बड़ा फ्रंट ग्रिल डिजाइन, एयरोडायनामिक बॉडी और प्रीमियम फिनिश देखने को मिल सकती है. इसका केबिन भी प्रीमियम फीचर्स से लैस होने की उम्मीद है, जिसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. BYD अपनी कारों में हाई-टेक फीचर्स देने के लिए जानी जाती है और Sealion 6 में भी कंपनी यही रणनीति अपनाएगी.

क्या है SUV की खासियत?

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन होगा. इंटरनेशनल मार्केट में यह मॉडल दो इंजन ऑप्शन्स के साथ मौजूद है. पहला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जिसमें 18.3kWh बैटरी पैक दिया गया है. दूसरा और ज्यादा पावरफुल ऑप्शन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जिसमें बड़ा 26.6kWh बैटरी पैक मिलता है. माना जा रहा है कि भारत में यही टॉप वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा. यह सेटअप इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन दोनों की मदद से बेहतर परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज देने में सक्षम होगा.

फुल टैंक पर चलेगी कितना?

Sealion 6 PHEV की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज है. कंपनी के मुताबिक, यह SUV फुल टैंक और फुल चार्ज पर लगभग 1092 किलोमीटर तक चल सकती है. यही वजह है कि इसे लंबी दूरी तय करने वालों के लिए काफी जरूरी माना जा रहा है.इसके अलावा यह कुछ दूरी तक केवल इलेक्ट्रिक मोड पर भी चल सकती है, जिससे शहर के अंदर रोजाना की ड्राइविंग बेहद किफायती हो जाएगी.ऐसे में ग्राहकों को पेट्रोल खर्च कम करने का फायदा मिलेगा, जबकि जरूरत पड़ने पर लंबी दूरी की यात्रा भी बिना रेंज की चिंता के की जा सकेगी.

भारतीय बाजार में फिलहाल प्लग-इन हाइब्रिड तकनीक वाली SUVs बहुत कम हैं, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में ऐसा है. ऐसे में Sealion 6 अपने सेगमेंट की पहली मॉडल बन सकती है. इसकी कीमत कंपनी की मौजूदा Sealion 7 EV के आसपास रखी जा सकती है. BYD का उद्देश्य भारत में अपनी बिक्री बढ़ाना और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाना है. कंपनी को उम्मीद है कि यह SUV उन लोगों को आकर्षित करेगी जो इलेक्ट्रिक कार जैसी एफिशिएंसी चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह EV पर निर्भर नहीं रहना चाहते.

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