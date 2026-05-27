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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी ने सनातन को बताया था 'गंदा धर्म', अब दर्ज हुई FIR, TMC में भी उठापटक

ममता बनर्जी ने सनातन को बताया था 'गंदा धर्म', अब दर्ज हुई FIR, TMC में भी उठापटक

Mamata Banerjee FIR: ममता बनर्जी ने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 May 2026 10:43 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं. चुनावी हार के बाद उनकी दिक्कत बढ़ने वाली है. ममता ने अपने एक संबोधन के दौरान हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने सनातन को 'गंदा धर्म' बताया था. अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. एक वकील की शिकायत के आधार पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने के आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि एक वकील की शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है. यह शिकायत 20 मई को सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई थी. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था.

क्या है पूरा मामला

रिंकी सिंह ने बताया कि पहला मामला वर्ष 2025 का है. कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मुस्लिम रीति-रिवाजों का पालन किया और सार्वजनिक मंच से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की.

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं पर हिंदू धर्म और देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए. रिंकी चटर्जी सिंह ने कहा कि जब-जब उन्होंने इन मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, तब-तब उन्हें अपमानित किया गया और शिकायत दर्ज नहीं की गई.

बंगाल में हार के बाद टीएमसी में खलबली

बता दें कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की स्थिति खराब होती नजर आ रही है. टीएमसी के कई नेता पार्टी से किनारा करने की कोशिश में हैं. यह भी दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है. 

यह भी पढ़ें : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से किस मामले में मांगा जवाब

Published at : 27 May 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
INDIA WEST BENGAL MAMATA BANERJEE HINDU
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