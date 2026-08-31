Kia EV9 की बढ़ेगी टेंशन, 12 अक्टूबर को आ रही Volvo की 7-Seater EV

इंडिया में बढ़ते पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दामों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय ग्राहक धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रहे हैं. जिसे देखते हुए अब ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. अब मार्केट में मौजूद सभी कंपनी इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं. जबकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है.

क्योंकि, अब वोल्वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में बड़ा दांव खेलने जा रही है. कंपनी अपनी नई फ्लैगशिप 7-सीटर ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी वोल्वो EX90 को इंडिया में 12 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च करने के लिए तैयार है. अपनी शानदार रेंज, एडवांस्ड सेफ्टी और दमदार पावर के साथ यह सीधे तौर पर किआ ईवी9 और मर्सिडीज-बेंज ईक्यूएस जैसी गाड़ियों को कड़ी चुनौती देगी.

दमदार बैटरी पैक और 608 किमी तक की रेंज

बता दें कि, वोल्वो EX90 को कंपनी के एडवांस्ड 800V आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है. इंटरनेशनल मार्केट की तरह भारत में भी इसे दो बड़े बैटरी विकल्पों के साथ पेश किए जाने की संभावना है.

92 kWh बैटरी: यह वेरिएंट 333 hp की पावर और 480 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. WLTP साइकिल के मुताबिक, सिंगल चार्ज में यह 565 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है.

यह वेरिएंट 333 hp की पावर और 480 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. WLTP साइकिल के मुताबिक, सिंगल चार्ज में यह 565 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है. 106 kWh बैटरी: ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आने वाला यह मॉडल 456 hp की पावर और 670 Nm का टॉर्क देता है. इसकी सिंगल चार्ज रेंज 608 किलोमीटर तक है.

ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आने वाला यह मॉडल 456 hp की पावर और 670 Nm का टॉर्क देता है. इसकी सिंगल चार्ज रेंज 608 किलोमीटर तक है. परफॉर्मन्स मुताबिक: 106 kWh बैटरी वाले इस टॉप-एंड वेरिएंट में 680 hp की अधिकतम पावर और 870 Nm का भारी-भरकम टॉर्क मिलता है जो महज 4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है.





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फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एक्सटीरियर

जानकारी दें दे कि, डिजाइन के मामले में वोल्वो EX90 अपनी पेटेंटेड आईसीई एसयूवी XC90 का ऑल-इलेक्ट्रिक अवतार लगती है लेकिन इसमें कई आधुनिक बदलाव किए गए हैं.

फ्रंट लुक: आगे की तरफ सिग्नेचर थॉर्स हैमर T-शेप LED हेडलैम्प्स, पिक्सल-स्टाइल DRLs और बॉडी-कलर की ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल मिलती है.

आगे की तरफ सिग्नेचर थॉर्स हैमर T-शेप LED हेडलैम्प्स, पिक्सल-स्टाइल DRLs और बॉडी-कलर की ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल मिलती है. साइड व रियर: साइड प्रोफाइल में 20-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और पीछे C-शेप की LED टेललाइट्स के साथ रियर विंडस्क्रीन पर वर्टिकल लाइट स्लैट्स दिए गए हैं.





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मिलेगा हाई-टेक फीचर्स

आपको बता दें कि, केबिन के अंदर वोल्वो की पारंपरिक मिनिमलिस्टिक और लग्जरी झलक देखने को मिलती है:

डिस्प्ले टेक: डैशबोर्ड पर गूगल-बेस्ड 14.5-इंच की वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13.2-इंच का हेड-अप डिस्प्ले मौजूद है.

डैशबोर्ड पर गूगल-बेस्ड 14.5-इंच की वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 9-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 13.2-इंच का हेड-अप डिस्प्ले मौजूद है. सिटिंग लेआउट: यह मुख्य रूप से 7-सीटर लेआउट में आएगी. जबकि कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 6-सीटर का विकल्प भी मिल सकता है.

यह मुख्य रूप से 7-सीटर लेआउट में आएगी. जबकि कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में 6-सीटर का विकल्प भी मिल सकता है. प्रमुख फीचर्स: 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक ग्लास रूफ, केबिन एयर प्यूरीफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और 25-स्पीकर वाला Bowers & Wilkins प्रीमियम साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है.

सेफ्टी के लिहाज से शानदार

वहीं, सुरक्षा के मामले में वोल्वो को हमेशा से दुनिया में सबसे भरोसेमंद माना जाता है. EX90 में एडवांस्ड LiDAR सेंसर तकनीक के साथ हाई-टेक ADAS सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम रात के अंधेरे में भी सैकड़ों मीटर दूर से खतरों को पहचान लेता है. इसके अलावा केबिन में 9 एयरबैग, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और व्हिपलैश प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मानक के रूप में मिलते हैं.

क्या रहने वाली है कीमत?

अब बात करें अगर इस दमदार इलेक्ट्रिक गाड़ी के कीमत की तो भारत में Volvo EX90 को सीबीयू यानी पूरी तरह से बनी हुई कार के रूप में आयात किए जाने की उम्मीद है. जिसके चलते इंडिया में इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 1.00 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है.

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