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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'

राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. इस पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि समय ही बताएगा.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. इस पर कांग्रेस नेताओं ने टिप्पणी करते हुए सवाल उठाए और कहा कि भविष्य में ही पता चल पाएगा इसके नतीजे क्या होंगे.

कांग्रेस ने सीईओ की नियुक्ति पर उठाए सवाल

रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को ट्रस्ट का पहला CEO बनाए जाने पर कांग्रेस नेता केवीपी रामचंद्र राव ने कहा, हमने देखा है कि पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के साथ क्या हुआ. कल अगर उन्हें इसके पीछे कोई वास्तविक तथ्य मिलते हैं और वह इसे सामने लाते हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हो जाए.

वहीं, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि समय ही बताएगा. पहले का ट्रस्ट भी प्रधानमंत्री की निगरानी में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तहत नियुक्त किया गया था. लेकिन उसका क्या नतीजा निकला?

तारिक अनवर ने कहा कि किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना था. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पहले से सावधानी बरती गई होती तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती. उनके मुताबिक, राम मंदिर में चोरी की घटना हुई और इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुईं. 

प्रशासनिक ढांचे में बदलाव कर रहा ट्रस्ट

भारतीय वायुसेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र मिश्र को ट्रस्ट की शीर्ष कार्यकारी जिम्मेदारी ऐसे समय दी गई है, जब ट्रस्ट अपने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव कर रहा है. ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष समेत कई अन्य पदों पर भी बदलाव किए गए हैं और तीन नए ट्रस्टियों की नियुक्ति हुई है.

यह फैसला बुधवार को हुई ट्रस्ट की बैठक में लिया गया. प्रशासनिक बदलाव ऐसे समय हुए हैं, जब दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद चल रहा है. ट्रस्ट ने नकद चढ़ावे की गिनती में मानवीय हस्तक्षेप कम करने के उपायों पर भी चर्चा की है.

ट्रस्ट में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव

ट्रस्ट की बैठक में नए प्रशासनिक ढांचे को लेकर कई अहम फैसले किए गए. महेश भगचंदका को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं, स्वामी गोविंददेव गिरि अब महासचिव के पद पर नहीं रहेंगे. इसके अलावा महेश भगचंदका, मदन मोहन पांडेय और डॉ. निर्मला यादव को तीन नए ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त किया गया है.

इन बदलावों के साथ ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज में पहली बार CEO का पद भी जोड़ा गया है. रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं. 

आपरेशन सिंदूर में किया था पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व

जितेंद्र मिश्र को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन मिला था. उन्होंने वायुसेना में 38 साल से ज्यादा समय तक सेवा दी. वह फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट रहे हैं. उनके पास 3,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है.

पश्चिमी वायु कमान की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

जनवरी 2025 में जितेंद्र मिश्र ने भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण ऑपरेशनल कमानों में शामिल पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख का पद संभाला था. इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पश्चिमी वायु कमान का नेतृत्व किया. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. 

यह भी पढ़िएः ‘कुछ बेरोजगार खुद को अर्थशास्त्री…’, विपक्ष-आलोचकों पर पीयूष गोयल का तंज

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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