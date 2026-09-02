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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो100 रुपये की CNG में करें लंबा सफर, ये कारें हैं Mileage King

100 रुपये की CNG में करें लंबा सफर, ये कारें हैं Mileage King

100 रुपये की CNG में लंबा सफर तय कराने वाली भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारें. Maruti Celerio, WagonR और Alto K10 के माइलेज और फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 02 Sep 2026 03:59 PM (IST)
100 रुपये की CNG में लंबा सफर तय कराने वाली भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारें. Maruti Celerio, WagonR और Alto K10 के माइलेज और फीचर्स की पूरी जानकारी.

हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए अब सीएनजी कारें सबसे समझदारी भरा विकल्प साबित हो रही हैं. महज 100 रुपये की गैस में आप आराम से शहर के एक कोने से दूसरे कोने या पास के शहर तक का सफर तय कर सकते हैं. इसीलिए आजकल भारतीय बाज़ार में सीएनजी कारों की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है.

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बता दें कि, माइलेज के मामले में सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी का आता है. यह कार एक किलोग्राम सीएनजी में लगभग 34 से 35 किलोमीटर तक का शानदार माइलेज दे देती है. 100 रुपये के बजट में यह गाड़ी आपको बहुत दूर तक ले जाने की पूरी काबिलियत रखती है और इसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम आती है.
बता दें कि, माइलेज के मामले में सबसे पहला नाम मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी का आता है. यह कार एक किलोग्राम सीएनजी में लगभग 34 से 35 किलोमीटर तक का शानदार माइलेज दे देती है. 100 रुपये के बजट में यह गाड़ी आपको बहुत दूर तक ले जाने की पूरी काबिलियत रखती है और इसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम आती है.
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वहीं, अगर आपको थोड़ा ज्यादा केबिन स्पेस चाहिए तो मारुति सुजुकी की ही वैगनआर सीएनजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है. फैमिली ट्रिप हो या रोज का ऑफिस जाना वैगनआर सीएनजी लगभग 33 से 34 किमी प्रति किलो का माइलेज आसानी से निकाल देती है. 100 रुपये के खर्च में यह गाड़ी आपकी जेब पर ज़रा सा भी असर नहीं पड़ने देती.
वहीं, अगर आपको थोड़ा ज्यादा केबिन स्पेस चाहिए तो मारुति सुजुकी की ही वैगनआर सीएनजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है. फैमिली ट्रिप हो या रोज का ऑफिस जाना वैगनआर सीएनजी लगभग 33 से 34 किमी प्रति किलो का माइलेज आसानी से निकाल देती है. 100 रुपये के खर्च में यह गाड़ी आपकी जेब पर ज़रा सा भी असर नहीं पड़ने देती.
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लेकिन आप कम बजट में सबसे सस्ती और टिकाऊ सीएनजी कार ढूंढ रहे लोगों के लिए मारुति ऑल्टो K10 सीएनजी एक बेहतरीन दांव है. यह छोटी हैचबैक कार शहर के भारी ट्रैफिक में भी करीब 33 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज दे देती है. कम कीमत में आने की वजह से पहली बार कार खरीदने वालों और सीमित बजट वाले परिवारों के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाती है.
लेकिन आप कम बजट में सबसे सस्ती और टिकाऊ सीएनजी कार ढूंढ रहे लोगों के लिए मारुति ऑल्टो K10 सीएनजी एक बेहतरीन दांव है. यह छोटी हैचबैक कार शहर के भारी ट्रैफिक में भी करीब 33 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज दे देती है. कम कीमत में आने की वजह से पहली बार कार खरीदने वालों और सीमित बजट वाले परिवारों के लिए यह एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाती है.
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हालांकि, जो लोग कॉम्पैक्ट सेडान का शौक रखते हैं और थोड़ा प्रीमियम अहसास चाहते हैं उनके लिए मारुति डिजायर सीएनजी सबसे आगे नजर आती है. सेडान बॉडी टाइप होने के बाद भी यह कार करीब 31 से 32 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज निकाल देती है. 100 रुपये की गैस में इसका सफर न सिर्फ बेहद सस्ता पड़ता है बल्कि आपको डिग्गी में सामान रखने का बढ़िया स्पेस भी मिल जाता है.
हालांकि, जो लोग कॉम्पैक्ट सेडान का शौक रखते हैं और थोड़ा प्रीमियम अहसास चाहते हैं उनके लिए मारुति डिजायर सीएनजी सबसे आगे नजर आती है. सेडान बॉडी टाइप होने के बाद भी यह कार करीब 31 से 32 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज निकाल देती है. 100 रुपये की गैस में इसका सफर न सिर्फ बेहद सस्ता पड़ता है बल्कि आपको डिग्गी में सामान रखने का बढ़िया स्पेस भी मिल जाता है.
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बता दें कि, आजकल कारों में कंपनी-फिटेड सीएनजी किट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको गाड़ी की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी पड़ती. नई सीएनजी टेक्नोलॉजी में डुअल ईसीयू और ऑटो-स्विच जैसे स्मार्ट फीचर्स आते हैं जो गाड़ी को बहुत ही सुरक्षित और स्मूद बनाते हैं. इससे इंजन की लाइफ भी लंबी रहती है और माइलेज में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिलती.
बता दें कि, आजकल कारों में कंपनी-फिटेड सीएनजी किट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको गाड़ी की सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी पड़ती. नई सीएनजी टेक्नोलॉजी में डुअल ईसीयू और ऑटो-स्विच जैसे स्मार्ट फीचर्स आते हैं जो गाड़ी को बहुत ही सुरक्षित और स्मूद बनाते हैं. इससे इंजन की लाइफ भी लंबी रहती है और माइलेज में भी कोई गिरावट देखने को नहीं मिलती.
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अगर आप हर महीने हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो सीएनजी कार चुनना आपके लिए एकदम सही निर्णय होगा. पेट्रोल कार के मुकाबले सीएनजी कार चलाने का खर्च लगभग आधा या उससे भी कम हो जाता है. यही वजह है कि 100 रुपये जैसी छोटी रकम में भी आप बिना किसी सोच-विचार के लंबी दूरी की राइड का पूरा मजा आराम से ले सकते हैं.
अगर आप हर महीने हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं तो सीएनजी कार चुनना आपके लिए एकदम सही निर्णय होगा. पेट्रोल कार के मुकाबले सीएनजी कार चलाने का खर्च लगभग आधा या उससे भी कम हो जाता है. यही वजह है कि 100 रुपये जैसी छोटी रकम में भी आप बिना किसी सोच-विचार के लंबी दूरी की राइड का पूरा मजा आराम से ले सकते हैं.
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बता दें कि, सीएनजी कारों की सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि, अब रीफ्यूलिंग के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने का झंझट भी धीरे-धीरे कम हो रहा है. देशभर के छोटे-बड़े शहरों और हाईवे पर सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क काफी तेजी से फैल चुका है. ऐसे में आप 100 रुपये की गैस भरवाकर बिना किसी डर या रुकावट के लंबे हाईवे रूट पर भी आराम से निकल सकते हैं.
बता दें कि, सीएनजी कारों की सबसे अच्छी बात यह हो गई है कि, अब रीफ्यूलिंग के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने का झंझट भी धीरे-धीरे कम हो रहा है. देशभर के छोटे-बड़े शहरों और हाईवे पर सीएनजी स्टेशनों का नेटवर्क काफी तेजी से फैल चुका है. ऐसे में आप 100 रुपये की गैस भरवाकर बिना किसी डर या रुकावट के लंबे हाईवे रूट पर भी आराम से निकल सकते हैं.
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अगर आपका मकसद कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सफर तय करना है तो मारुति की ये सीएनजी कारें असली माइलेज किंग हैं. ये गाड़ियां न सिर्फ आपकी जेब का ख्याल रखती हैं बल्कि प्रदुषण को कम करती हैं. 100 रुपये में लंबा सफर तय करने के लिए अपनी पसंद की सीएनजी कार चुनें और बेफिक्र होकर राइड का आनंद लें.
अगर आपका मकसद कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा सफर तय करना है तो मारुति की ये सीएनजी कारें असली माइलेज किंग हैं. ये गाड़ियां न सिर्फ आपकी जेब का ख्याल रखती हैं बल्कि प्रदुषण को कम करती हैं. 100 रुपये में लंबा सफर तय करने के लिए अपनी पसंद की सीएनजी कार चुनें और बेफिक्र होकर राइड का आनंद लें.
Published at : 02 Sep 2026 03:59 PM (IST)
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