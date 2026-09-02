100 रुपये की CNG में करें लंबा सफर, ये कारें हैं Mileage King

हालांकि, जो लोग कॉम्पैक्ट सेडान का शौक रखते हैं और थोड़ा प्रीमियम अहसास चाहते हैं उनके लिए मारुति डिजायर सीएनजी सबसे आगे नजर आती है. सेडान बॉडी टाइप होने के बाद भी यह कार करीब 31 से 32 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज निकाल देती है. 100 रुपये की गैस में इसका सफर न सिर्फ बेहद सस्ता पड़ता है बल्कि आपको डिग्गी में सामान रखने का बढ़िया स्पेस भी मिल जाता है.