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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल और डीजल से क्यों सस्ती होती है CNG, भारत में कहां हैं इसके भंडार?

पेट्रोल और डीजल से क्यों सस्ती होती है CNG, भारत में कहां हैं इसके भंडार?

क्यों जेब पर भारी नहीं पड़ती कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और क्या है इसके सस्ते होने का वैज्ञानिक कारण. जानें मुंबई हाई से लेकर असम तक भारत में कहां-कहां छिपे हैं इसके विशाल भंडार.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 03 Sep 2026 06:59 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में कुछ दिन पहले ही सीएनजी के दाम में जोरदार बढ़ोतरी हुई है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 29 अगस्त की सुबह से सीएनजी की कीमत में साढ़े तीन रुपये प्रति किलो से ज्यादा का इजाफा कर दिया, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी का दाम 83.09 रुपये से बढ़कर 86.98 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. यह इस साल दिल्ली में सीएनजी के दाम में हुई पांचवीं बढ़ोतरी है, और कंपनी ने इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलएनजी की बढ़ी हुई कीमतों और पश्चिम एशिया में तनाव के चलते गैस सप्लाई में आई दिक्कतों को बताया है.

इस बढ़ोतरी के बाद ऑटो और टैक्सी चालकों में भारी नाराजगी है और उन्होंने किराया बढ़ाने की मांग भी उठानी शुरू कर दी है. इतने बार दाम बढ़ने के बावजूद सीएनजी आज भी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी सस्ती मानी जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीएनजी पेट्रोल-डीजल से इतनी सस्ती क्यों होती है और भारत में इसके भंडार कहां-कहां मौजूद हैं.

क्यों सस्ती होती है CNG?

CNG और पेट्रोल-डीजल के दाम में फर्क की सबसे बड़ी वजह इनके बनने का तरीका है. पेट्रोल और डीजल कच्चे तेल को रिफाइनरी में कई चरणों से गुजार कर तैयार किए जाते हैं. जिसमें काफी लागत आती है. वहीं CNG प्राकृतिक गैस को सिर्फ दबाव देकर यानी कंप्रेस करके तैयार की जाती है, जिसमें रिफाइनिंग जैसी महंगी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती. इससे इसकी उत्पादन लागत पेट्रोल-डीजल के मुकाबले कम रहती है. 

टैक्स का अंतर

इसके अलावा टैक्स का ढ़ांचा भी बड़ी वजह है. पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट दोनों भारी मात्रा में लगते हैं, जिससे इनकी असली कीमत से बिकने वाली कीमत काफी ज्यादा हो जाती है. CNG पर टैक्स का बोझ इनके मुकाबले कम होता है, इसलिए ग्राहक तक यह सस्ती पहुंचती है. 

सरकार भी प्रदूषण कम करने के मकसद से CNG के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, ताकि ज्यादा लोग पेट्रोल-डीजल छोड़कर इस साफ ईंधन को अपनाएं. यही वजह है कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो CNG पेट्रोल के मुकाबले करीब चालीस से पचास फिसदी तक सस्ती पड़ती है. हालांकि CNG गाड़ी का शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं, उनके लिए यह लंबे समय में काफी बचत वाला विकल्प बन जाता है. 

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भारत में कहां हैं गैस के भंडार?

भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश के तट के पास कृष्णा-गोदावरी बेसिन में मौजूद है. यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज का केजी-डी6 ब्लॉक देश के सबसे बड़े गैस क्षेत्रों में गिना जाता है. इस क्षेत्र की खोज साल 2002 में हुई थी और तभी से यह भारत के गैस उत्पादन का एक अहम केंद्र बना हुआ है. 

मुंबई हाई और अरब सागर 

इसके अलावा मुंबई हाई और बेसिन क्षेत्र भी अरब सागर में स्थित है, जहां तेल के साथ-साथ बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस भी निकाली जाती है. देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में असम और त्रिपुरा भी गैस उत्पादन के मामले में अहम राज्य माने जाते हैं. पश्चिमी भारत में गुजरात के खंभात और अंकलेश्वर इलाकों में भी गैस के भंडार पाए जाते हैं, वहीं राजस्थान के जैसलमेर बेसिन में भी गैस के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
CNG Vs Petrol Price Difference
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