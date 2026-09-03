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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोदिन में एक बार कट गया चालान तो क्या दोबारा नहीं कटेगा? जानिए नियम

दिन में एक बार कट गया चालान तो क्या दोबारा नहीं कटेगा? जानिए नियम

कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिन्हें बार-बार तोड़ने पर कई बार चालान किया जा सकता है. इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि एक बार चालान कटने के बाद किसी भी नियम को तोड़ने पर दूसरा चालान नहीं होगा.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 03 Sep 2026 08:38 AM (IST)
कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिन्हें बार-बार तोड़ने पर कई बार चालान किया जा सकता है. इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि एक बार चालान कटने के बाद किसी भी नियम को तोड़ने पर दूसरा चालान नहीं होगा.

सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. लेकिन कई गाड़ी चालकों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर एक दिन में एक बार चालान कट गया है, तो क्या उसी दिन दोबारा भी चालान हो सकता है?

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आम तौर पर कुछ लोगों को लगता है कि एक बार चालान कटने के बाद पूरे दिन उसी गलती के लिए दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता. हालांकि, ऐसा हर ट्रैफिक नियम के मामले में नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है.
आम तौर पर कुछ लोगों को लगता है कि एक बार चालान कटने के बाद पूरे दिन उसी गलती के लिए दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता. हालांकि, ऐसा हर ट्रैफिक नियम के मामले में नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस नियम का उल्लंघन किया गया है.
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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ खास तरह के नियमों के उल्लंघन पर एक दिन में दोबारा चालान नहीं काटा जाता. यानी अगर किसी गाड़ी चालक का एक नियम तोड़ने पर चालान हो चुका है और कुछ समय बाद उसी दिन वह दोबारा उसी गलती के साथ पकड़ा जाता है, तो कुछ मामलों में दूसरा चालान नहीं किया जाता.
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ खास तरह के नियमों के उल्लंघन पर एक दिन में दोबारा चालान नहीं काटा जाता. यानी अगर किसी गाड़ी चालक का एक नियम तोड़ने पर चालान हो चुका है और कुछ समय बाद उसी दिन वह दोबारा उसी गलती के साथ पकड़ा जाता है, तो कुछ मामलों में दूसरा चालान नहीं किया जाता.
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कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिन्हें बार-बार तोड़ने पर एक ही दिन में कई बार चालान किया जा सकता है. इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि दिन में एक बार चालान कटने के बाद बाकी दिन किसी भी नियम को तोड़ने पर दूसरा चालान नहीं होगा.
कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिन्हें बार-बार तोड़ने पर एक ही दिन में कई बार चालान किया जा सकता है. इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि दिन में एक बार चालान कटने के बाद बाकी दिन किसी भी नियम को तोड़ने पर दूसरा चालान नहीं होगा.
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अगर कोई व्यक्ति तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है और उसका चालान कट जाता है, तो इसके बाद भी अगर वह उसी दिन दोबारा ओवरस्पीडिंग करता है, तो उसका फिर से चालान काटा जा सकता है.
अगर कोई व्यक्ति तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है और उसका चालान कट जाता है, तो इसके बाद भी अगर वह उसी दिन दोबारा ओवरस्पीडिंग करता है, तो उसका फिर से चालान काटा जा सकता है.
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अगर किसी सड़क पर तय लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और चालक उससे ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चला रहा है तो पहली बार चालान होने के बाद भी उसे अपनी स्पीड कंट्रोल रखनी होगी. अगर वह आगे जाकर फिर से पकड़ा जाता है तो दूसरा चालान भी हो सकता है
अगर किसी सड़क पर तय लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और चालक उससे ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चला रहा है तो पहली बार चालान होने के बाद भी उसे अपनी स्पीड कंट्रोल रखनी होगी. अगर वह आगे जाकर फिर से पकड़ा जाता है तो दूसरा चालान भी हो सकता है
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कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना जरूरी है. अगर किसी चालक का सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक बार चालान कट गया है और वह आगे भी बिना सीट बेल्ट के कार चलाता रहता है, तो कुछ हालातों में उसी दिन दोबारा चालान किया जा सकता है.
कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना जरूरी है. अगर किसी चालक का सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक बार चालान कट गया है और वह आगे भी बिना सीट बेल्ट के कार चलाता रहता है, तो कुछ हालातों में उसी दिन दोबारा चालान किया जा सकता है.
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इसका मतलब यह है कि पहली बार चालान कटने के बाद चालक को यह नहीं मानना चाहिए कि अब पूरे दिन सीट बेल्ट न लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. चालान के बाद नियम का पालन करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.
इसका मतलब यह है कि पहली बार चालान कटने के बाद चालक को यह नहीं मानना चाहिए कि अब पूरे दिन सीट बेल्ट न लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. चालान के बाद नियम का पालन करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है.
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बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हालांकि, बिना हेलमेट के चालान के मामले में स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है. अगर किसी शख्स का उसी दिन बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान कट चुका है, तो उसी उल्लंघन के लिए दोबारा चालान नहीं काटा जाता.
बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हालांकि, बिना हेलमेट के चालान के मामले में स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है. अगर किसी शख्स का उसी दिन बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान कट चुका है, तो उसी उल्लंघन के लिए दोबारा चालान नहीं काटा जाता.
Published at : 03 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Auto News Traffic Challan Car News

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