दिन में एक बार कट गया चालान तो क्या दोबारा नहीं कटेगा? जानिए नियम

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ खास तरह के नियमों के उल्लंघन पर एक दिन में दोबारा चालान नहीं काटा जाता. यानी अगर किसी गाड़ी चालक का एक नियम तोड़ने पर चालान हो चुका है और कुछ समय बाद उसी दिन वह दोबारा उसी गलती के साथ पकड़ा जाता है, तो कुछ मामलों में दूसरा चालान नहीं किया जाता.