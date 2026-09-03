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दिन में एक बार कट गया चालान तो क्या दोबारा नहीं कटेगा? जानिए नियम
कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिन्हें बार-बार तोड़ने पर कई बार चालान किया जा सकता है. इसलिए यह मान लेना सही नहीं है कि एक बार चालान कटने के बाद किसी भी नियम को तोड़ने पर दूसरा चालान नहीं होगा.
सड़क पर गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. लेकिन कई गाड़ी चालकों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर एक दिन में एक बार चालान कट गया है, तो क्या उसी दिन दोबारा भी चालान हो सकता है?
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Published at : 03 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :Auto News Traffic Challan Car News
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अनूप मिश्राReporter
Opinion