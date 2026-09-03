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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपBest Friend: इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त

Best Friend: इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त

Best Friend: किसी ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बनाना जिसे आप पहले से अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, बिल्कुल सामान्य बात है. आखिर आप दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Sep 2026 09:46 AM (IST)
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स्कूल के दिनों की दोस्ती की बात ही अलग होती है. साथ पढ़ना, घंटों बातें करना, छोटी-छोटी बातों पर हंसना और एक-दूसरे के साथ कई यादें बनाना. समय के साथ जिंदगी भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी उतनी ही खास रहती हैं. ऐसे में अगर आपकी स्कूल वाली दोस्त के व्यवहार में अचानक कुछ बदलाव नजर आने लगे, तो हो सकता है कि दोस्ती के इस रिश्ते में अब सिर्फ दोस्ती न रह गई हो.

किसी ऐसे इंसान को अपना पार्टनर बनाना जिसे आप पहले से अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, बिल्कुल सामान्य बात है. आखिर आप दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, साथ में काफी वक्त बिता चुके होते हैं और एक-दूसरे की पसंद-नापसंद से भी परिचित होते हैं. लेकिन जब आपकी सबसे अच्छी दोस्त के मन में आपके लिए दोस्ती से ज्यादा भावनाएं आने लगें, तो स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है. वह सीधे अपनी बात कहने के बजाय अपने व्यवहार से कई संकेत देने लग सकती है. अगर आप इन बदलावों को समझना चाहते हैं, तो इन इशारों पर ध्यान दें.

 वह पहले से ज्यादा प्यार और अपनापन दिखाने लगी है

दोस्तों के बीच हंसी-मजाक और एक-दूसरे की टांग खिंचाई आम बात है. लेकिन अगर आपकी स्कूल वाली दोस्त का व्यवहार अचानक पहले से ज्यादा प्यार भरा और अपनापन दिखाने वाला हो गया है, तो यह ध्यान देने वाली बात हो सकती है. वह आपकी छोटी-छोटी बातों का खास ख्याल रखने लगे, आपसे ज्यादा गर्मजोशी से बात करे या आपके साथ उसका व्यवहार बाकी दोस्तों से अलग नजर आए, तो संभव है कि उसकी भावनाएं बदल रही हों. दोस्ती में अपनापन होता है, लेकिन जब उसमें रोमांटिक भावनाएं जुड़ने लगती हैं, तो व्यवहार में फर्क साफ दिखाई दे सकता है.


Best Friend: इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त

 आपकी तरफ बार-बार देखती है

अगर बातचीत के दौरान या दोस्तों के बीच आपकी नजर बार-बार अपनी दोस्त पर जाती है और आप उसे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लेते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें. किसी को पसंद करने पर उसके आसपास रहने वाला व्यक्ति अनजाने में बार-बार उसकी तरफ देख सकता है. खास बात यह है कि नजर मिलते ही वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगे या थोड़ा असहज हो जाए. यह जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा होना प्यार का संकेत हो, लेकिन अगर यह लगातार होने लगे और उसके दूसरे व्यवहार में भी बदलाव नजर आए, तो उसके मन में आपके लिए कुछ अलग भावनाएं होने की संभावना हो सकती है.


Best Friend: इन इशारों से समझें, आपसे प्यार करने लगी है आपकी स्कूल वाली दोस्त

वह आपकी बातों और जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देने लगी है

दोस्त एक-दूसरे की मदद करते हैं और मुश्किल समय में साथ भी खड़े रहते हैं. लेकिन अगर आपकी दोस्त आपकी हर छोटी बात को याद रखने लगी है, आपकी पसंद का खास ध्यान रखती है और आपको खुश करने के लिए अपनी तरफ से अतिरिक्त कोशिश करती है, तो यह सामान्य दोस्ती से थोड़ा अलग हो सकता है. आप क्या कह रहे हैं, आपका मूड कैसा है और आपको किस चीज की जरूरत है, इन बातों पर उसका जरूरत से ज्यादा ध्यान देना उसके मन में बढ़ती भावनाओं की ओर इशारा कर सकता है.

 किसी और के करीब आने पर उसे जलन होती है

जलन एक सामान्य भावना है और यह किसी भी रिश्ते में हो सकती है. लेकिन अगर आपकी स्कूल वाली दोस्त तब खास तौर पर परेशान या चुप हो जाती है, जब कोई दूसरी लड़की आपके करीब आने की कोशिश करती है या आपसे फ्लर्ट करती है, तो यह एक संकेत हो सकता है. अगर वह बार-बार जानना चाहे कि आप किससे बात कर रहे हैं या किसी दूसरी लड़की के साथ आपकी नजदीकी उसे पसंद न आए, तो हो सकता है कि वह आपको सिर्फ दोस्त की नजर से नहीं देख रही हो.

 आपके सामने अपने लुक और व्यवहार को लेकर ज्यादा सजग रहती है

जब किसी को कोई पसंद होता है, तो उसके सामने खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश अक्सर अपने आप होने लगती है. अगर आपकी दोस्त आपके सामने आने से पहले अपने कपड़ों, बालों या लुक को लेकर पहले से ज्यादा सजग रहने लगी है, तो यह भी एक इशारा हो सकता है. वह आपके सामने अपने व्यवहार को लेकर भी ज्यादा सोच सकती है और इस बात की परवाह कर सकती है कि आप उसे किस नजर से देखते हैं. हालांकि अकेले इस संकेत के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.

 उसे किसी और में दिलचस्पी नहीं दिखती

दोस्त अक्सर एक-दूसरे से अपने क्रश, पसंद या रिलेशनशिप की बातें शेयर करते हैं. लेकिन अगर आपकी दोस्त पहले इन चीजों पर आपसे खुलकर बात करती थी और अब अचानक किसी और में दिलचस्पी की बात नहीं करती, बल्कि बातचीत का फोकस ज्यादातर आप पर रहता है, तो इसे भी एक संकेत माना जा सकता है. खासकर तब, जब वह आपकी लव लाइफ के बारे में जानने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे.

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आपके साथ अकेले वक्त बिताने के बहाने ढूंढती है

दोस्तों के साथ घंटों समय बिताना सामान्य है. लेकिन अगर आपकी स्कूल वाली दोस्त बार-बार आपके साथ अकेले समय बिताने के बहाने बनाने लगे, छोटी-छोटी वजहों से मिलने की कोशिश करे या बिना किसी खास काम के आपके साथ रहने का मौका तलाशे, तो उसके मन में आपके लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ हो सकता है. वह सीधे अपनी भावनाएं बताने के बजाय आपके करीब रहने के जरिए अपनी पसंद जाहिर कर रही हो सकती है.

हालांकि इन संकेतों का मतलब यह जरूरी नहीं कि आपकी दोस्त आपसे प्यार ही करने लगी है. हर व्यक्ति अपने दोस्त के प्रति अलग तरह से अपनापन दिखाता है. इसलिए किसी एक संकेत के आधार पर फैसला लेने के बजाय उसके व्यवहार में लगातार आ रहे बदलावों को समझना बेहतर है. अगर आपको भी लगता है कि दोस्ती के पीछे कुछ और भावनाएं हो सकती हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय खुलकर और सम्मान के साथ बात करना सबसे सही तरीका है.

इसे भी पढ़ेंः रिलेशनशिप में करीब आना कब जरूरी, इससे कितना फायदा और कितना नुकसान?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
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