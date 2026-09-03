दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट

दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है. बुधवार शाम को हुई बारिश से लोगों को उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शहर के कई हिस्सों में 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है. पिछले 24 घंटों में अयानगर में सबसे अधिक 69.7 मिमी, पालम में 68.8 मिमी मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

विभाग के अनुसार, दिल्ली में बुधवार (2 सितंबर) को आसमान में बादल छाये रहे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 31.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा. गाजियाबाद और नोएडा में अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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दिल्ली में आज भी बारिश के आसार

IMD के अनुसार, दिल्ली में आज गुरुवार (3 सितंबर) को आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है. इसके बाद दोपहर से शाम के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. शुक्रवार को भी शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है.

पिछले 24 घंटों में गिरा तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में गरज/बिजली के साथ मध्यम बारिश भी हुई. इस दौरान शहर के न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के दौरान दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं. इस दौरान न्यूनतम नमी का स्तर 86 प्रतिशत और अधिकतम नमी का स्तर 73 प्रतिशत रहा.

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