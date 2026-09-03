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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट

दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट

दिल्ली में मौसम विभाग ने 4 सितबर तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है. वहीं, बुधवार को हुई बारिश से शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उमस से थोड़ी राहत मिली है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है. बुधवार शाम को हुई बारिश से लोगों को उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शहर के कई हिस्सों में 4 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना है. पिछले 24 घंटों में अयानगर में सबसे अधिक 69.7 मिमी, पालम में 68.8 मिमी मिमी बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. 

विभाग के अनुसार, दिल्ली में बुधवार (2 सितंबर) को आसमान में बादल छाये रहे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 28.0  डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 31.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा. गाजियाबाद और नोएडा में अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

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दिल्ली में आज भी बारिश के आसार

IMD के अनुसार, दिल्ली में आज गुरुवार (3 सितंबर) को आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है. इसके बाद दोपहर से शाम के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. इस दौरान शहर में न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है. शुक्रवार को भी शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है. 

पिछले 24 घंटों में गिरा तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में गरज/बिजली के साथ मध्यम बारिश भी हुई. इस दौरान शहर के न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के दौरान दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की गति से पूर्वी हवाएं चलीं. इस दौरान न्यूनतम नमी का स्तर 86 प्रतिशत और अधिकतम नमी का स्तर 73 प्रतिशत रहा. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 03 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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