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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'

गणेशोत्सव में रात 12 बजे तक चलेगा DJ, AIMIM के विरोध पर मंत्री बोले- 'दंगा भड़काना चाहते हैं?'

गणपति उत्सव पर देर तक DJ बजने की सरकारी अनुमति का AIMIM ने विरोध किया था. अब शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि मुहर्रम पर भी नियमों के तहत छूट दी जाती है, तो गणेशोत्सव का विरोध क्यों?

Written By : वैभव परब |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार ने गणपति उत्सव के दौरान रात 12 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है, जिसपर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने विरोध दर्ज कराया था. अब AIMIM के विरोध पर जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान आया है. 

शिरसाट का कहना है कि गणेशोत्सव में सिर्फ कुछ दिनों के लिए सरकार DJ और लाउडस्पीकर की अनुमति देती है. AIMIM इसका विरोध क्यों कर रही है? मोहर्रम या दूसरे त्योहारों के दौरान भी नियमों के तहत ऐसी छूट दी जाती है. इतना ही नहीं शिवसेना के मंत्री ने आरोप लगाया कि AIMIM इस मुद्द पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है.

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ओवैसी की पार्टी पर हमला बोलते हुए संजय शिरसाट ने कहा, "इस तरह के बयान देकर और विरोध करके क्या ये लोग गणपति उत्सव के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए."

राहुल गांधी के नासिक दौरे पर भी सवाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत देशभर के अलग-अलग राज्यों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं. इसी क्रम में राहुल गांधी महाराष्ट्र में पुणे, नासिक और अन्य जिलों में भी जा रहे हैं. नासिक में राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों से मुलाकात की. इसको लेकर अब शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, "राहुल गांधी आदिवासी छात्रों से कह रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जब शरद पवार मुख्यमंत्री थे तब नागपुर में आदिवासी छात्रों पर गोलियां चलाई गई थीं."

मंत्री ने आगे कहा, "आज हमारी सरकार आदिवासियों के साथ-साथ सभी वर्गों के लिए जरूरी कदम उठा रही है और उनके हित में काम कर रही है."

SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 2 करोड़ नाम कटने पर

महाराष्ट्र में हुए SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से दो करोड़ वोटर्स के नाम कट गए हैं. यह आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया था. इसपर शिरसाट ने कहा, "जो फर्जी और बोगस नाम हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है और बोगस वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है. जब सही मतदाताओं की सूची तैयार होगी, तो राहुल गांधी को इसका विरोध करने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिए."

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 03 Sep 2026 08:34 AM (IST)
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AIMIM MAHARASHTRA NEWS
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