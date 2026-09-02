अगर 1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Eeco खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

अगर आप कम बजट में ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें ज्यादा लोगों के बैठने की जगह हो तो Maruti Eeco आपके लिए एक किफायती ऑप्शन हो सकती है. यह मारुति सुजुकी की पॉपुलर वैन है और बाजार में इसे 5-सीटर और ज्यादा सीटिंग वाले ऑप्शन के लिए जाना जाता है. अगर आप Eeco के बेस वेरिएंट को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और एक साथ पूरी रकम नहीं देना चाहते तो इसे कार लोन के जरिए भी खरीदा जा सकता है.

अगर आप Eeco के बेस मॉडल के लिए 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते है तो बाकी रकम को कार लोन के जरिए चुकाया जा सकता है. हालांकि, EMI बैंक, ब्याज दर, लोन अवधि और ऑन-रोड कीमत के हिसाब से अलग हो सकती है.

Maruti Eeco की कीमत कितनी है?

Maruti Eeco 5 Seater STD को बेस वेरिएंट माना गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.28 लाख रुपये बताई गई है. एक्स-शोरूम कीमत के अलावा कार खरीदते समय RTO, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी चार्ज भी जुड़ते हैं. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 5.85 लाख रुपये पहुंचती है. यानी ग्राहक को कार खरीदते समय केवल एक्स-शोरूम कीमत ही नहीं, बल्कि ऑन-रोड कीमत को ध्यान में रखकर अपना बजट तैयार करना चाहिए.

अगर Eeco की ऑन-रोड कीमत करीब 5.85 लाख रुपये मानी जाए और ग्राहक शुरुआत में 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करता है, तो बाकी करीब 4.85 लाख रुपये की रकम के लिए कार लोन लेना होगा. इसके बाद बैंक की शर्तों के अनुसार हर महीने EMI चुकानी होगी.

7 साल के लोन पर कितनी EMI?

अगर कार लोन 7 साल यानी 84 महीने रखा गया है और ब्याज दर 9 फीसदी सालाना मानी गई है. इस हिसाब से हर महीने लगभग 7,894 रुपये EMI देनी होगी. यानी ग्राहक को अगले 7 साल तक हर महीने करीब 8 हजार रुपये की किस्त चुकानी होगी.

Maruti Eeco को खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी माना जाता है जिन्हें एक साधारण और ज्यादा जगह वाली कार की जरूरत होती है. इसका इस्तेमाल परिवार के साथ यात्रा करने के अलावा छोटे कारोबार और रोजाना सामान ले जाने जैसे कामों में भी किया जा सकता है.

इसके अलावा, जिन ग्राहकों के लिए SUV या बड़ी MPV का बजट ज्यादा है, उनके लिए Eeco कम कीमत में ज्यादा उपयोगिता देने वाला विकल्प बन सकती है. यही वजह है कि यह निजी ग्राहकों के साथ-साथ छोटे कारोबारियों के बीच भी लोकप्रिय रही है.

EMI लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

कार को फाइनेंस कराने से पहले केवल EMI देखना पर्याप्त नहीं है. ग्राहक को यह भी देखना चाहिए कि लोन पर कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा और बैंक की ओर से प्रोसेसिंग फीस या दूसरे चार्ज कितने हैं. साथ ही अपनी मंथली इनकम और मौजूदा खर्चों को ध्यान में रखकर ही EMI तय करनी चाहिए.

इसके साथ ही ज्यादा डाउन पेमेंट करने से लोन की रकम कम की जा सकती है. इससे हर महीने की EMI और लंबे समय में चुकाया जाने वाला ब्याज दोनों कम हो सकते हैं.

क्या 1 लाख डाउन पेमेंट वाला प्लान सही है?

अगर आपका बजट सीमित है और आप एक साथ बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते तो 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट और 7 साल के लोन वाला विकल्प आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है. इस उदाहरण में करीब 7,894 रुपये की EMI रखी गई है. लेकिन लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों की तुलना करना बेहतर रहेगा.

कहा जा सकता है कि Maruti Eeco का बेस वेरिएंट कम बजट में ज्यादा जगह वाली कार तलाशने वाले ग्राहकों के लिए एक विकल्प है. 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद आप इस कार को खरीदकर घर ला सकते हैं.

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