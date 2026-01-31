हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में 5 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है Volkswagen,Tayron R-Line भी होगी पेश

भारत में 5 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है Volkswagen,Tayron R-Line भी होगी पेश

Volkswagen India 2026 में भारत में 5 नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है. इनमें प्रीमियम 7-सीटर SUV Tayron R-Line भी शामिल है. आइए इन कारों के फीचर्स पर विस्तार से नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Jan 2026 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

Volkswagen India ने भारतीय बाजार के लिए 2026 का एक बड़ा प्लान तैयार किया है. कंपनी अगले साल कुल 5 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाली है, खास बात ये है कि ये लॉन्च पूरे साल में अलग-अलग तिमाहियों में होंगे. यानी हर कुछ महीनों में Volkswagen की एक नई कार भारतीय सड़कों पर उतरती नजर आएगी. इन गाड़ियों में SUV, सेडान और हैचबैक तीनों सेगमेंट शामिल होंगे, जिससे कंपनी अलग-अलग तरह के प्रीमियम ग्राहकों को टारगेट करेगी.

Volkswagen Tayron R-Line होगी सबसे खास SUV

  • Volkswagen की आने वाली गाड़ियों में सबसे ज्यादा चर्चा Tayron R-Line की हो रही है. कंपनी ने इस प्रीमियम 7-सीटर SUV की आधिकारिक तस्वीरें भी जारी कर दी हैं. Tayron R-Line को सबसे पहले लॉन्च किए जाने की संभावना है. यह SUV उन ग्राहकों के लिए होगी, जो स्टाइल, स्पेस और दमदार परफॉर्मेंस तीनों चाहते हैं. तस्वीरों से साफ है कि इसका डिजाइन बाकी Volkswagen SUVs से ज्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर है.

डिजाइन और प्रीमियम लुक

  • Tayron R-Line को स्पोर्टी डिजाइन लैंग्वेज के साथ पेश किया जाएगा. इसका एक्सटीरियर काफी बोल्ड नजर आता है, जिसमें शार्प बॉडी लाइन्स और प्रीमियम फिनिश देखने को मिलती है. यह SUV फैमिली और लॉन्ग ड्राइव पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम ऑप्शन बन सकती है.

Volkswagen Tayron R-Line के फीचर्स

  • फीचर्स के मामले में Tayron R-Line काफी एडवांस होगी. इसमें 15-इंच का बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा. इसके साथ 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, Harman Kardon साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, डुअल वायरलेस चार्जर, थ्री-जोन ऑटोमैटिक AC, 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीट्स दी जाएंगी.

सेफ्टी और स्पेस में भी दमदार

  • सेफ्टी के लिहाज से Tayron R-Line में 9 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्किंग सेंसर्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे. SUV की लंबाई 4792 मिमी और व्हीलबेस 2789 मिमी है. इसमें तीन रो के साथ 345 लीटर और तीसरी रो फोल्ड करने पर 850 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा.

Published at : 31 Jan 2026 08:37 PM (IST)
