Rolls-Royce में पीछे बैठना क्यों मना? कंपनी का इस करोड़ों की कार को लेकर ऐलान, जानें वजह

अमेरिका में Rolls-Royce ने अपनी 102 गाड़ियों को रिकॉल करने का फैसला किया है. इस कदम को सुरक्षा कारणों के चलते उठाया गया है. जानकारी के मुताबिक, इन गाड़ियों की रियर सीट्स में कुछ जरूरी बोल्ट ठीक से टाइट नहीं किए गए थे. ये बोल्ट सीट बेल्ट और सीट के बैकरेस्ट को मजबूती से पकड़कर रखते हैं. इसके ढीले रहने पर एक्सीडेंट के समय सीट बेल्ट सही तरीके से काम नहीं करेगी और सीट भी अपनी जगह से हिल सकती है. ऐसे में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है.

क्या है पूरा मामला?

इस समस्या का कंपनी को उस दौरान पता चला जब एक गाड़ी में पीछे की तरफ से आवाज आई. जांच करने पर पाया गया कि एक बोल्ट ढीला था. इसके बाद कंपनी ने और गाड़ियों की जांच की तो एक और गाड़ी में भी यही समस्या सामने आई. इससे यह साफ हो गया कि यह एक अलग मामला नहीं है, बल्कि कई गाड़ियों में ऐसी दिक्कत हो सकती है. इसके बाद मामले को National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) को रिपोर्ट किया गया और ऑफिशियली रिकॉल प्रोसेस शुरू किया गया.

कंपनी ने अपने कस्टमर्स को सलाह दी है कि जब तक यह समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक वो लोग गाड़ी की पीछे वाली सीट का इस्तेमाल न करें और वहां सामान भी न रखें. यह एक एहतियाती कदम है ताकि किसी भी खतरे से बचा जा सके.

किन गाड़ियों में पाई गई समस्या?

Rolls-Royce सभी प्रभावित गाड़ियों की जांच करेगी और जिन गाड़ियों में दिक्कत मिलेगी, उनमें बोल्ट को सही तरीके से टाइट किया जाएगा या जरूरत पड़ने पर बदला जाएगा. यह पूरा प्रोसेस कंपनी फ्री में करेगी. यह समस्या खास तौर रोल्स-रॉयस कलिनन में पाई गई है. राहत की बात यह है कि अभी तक इस समस्या की वजह से किसी भी दुर्घटना या चोट की कोई खबर सामने नहीं आई है.

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