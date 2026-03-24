सिर्फ 5 हजार की EMI पर खरीद सकते हैं ये पॉपुलर कारें, जानिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?

कार खरीदना हर किसी का सपना होता है. किसी का यह सपना जल्दी पूरा हो जाता है तो वहीं कुछ लोगों को इसे पूरा करने में काफी समय लग जाता है. अगर आपके पास कार खरीदने के लिए फुल पेमेंट नहीं है तो आप गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि कार खरीदने के लिए आपको पूरे पैसे देने का बोझ नहीं झेलना पड़ेगा बल्कि मंथली EMI में आप एक तय अमाउंट में कार अपने घर ले जा सकेंगे.

अगर आप कम से कम 5 हजार मंथली EMI पर कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई एंट्री लेवल कार खरीदनी होगी. यहां हम आपको भारतीय बाजार में मौजूद कुछ पॉपुलर कारों की EMI के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Maruti S-Presso

पहली कार Maruti S-Presso है, जिसकी नोएडा में ऑन-रोड कीमत 3.94 लाख रुपये के करीब है. अगर आप इस कार को खरीदने के लिए 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको हर महीने 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 सालों के लिए 8,697 रुपये की EMI देनी होगी. अगर आप यह लोन 7 साल के लिए लेते हैं तो आपको 5,679 रुपये EMI के तौर पर देने होंगे.

Renault Kwid

Renault Kwid के ऑटोमैटिक पे्ट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 4.82 लाख रुपये है. 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद अगर आप यह गाड़ी 9.8 फीसदी ब्याज दर से खरीदते हैं तो आपको हर महीने 4 सालों के लिए 9 हजार 556 रुपये की EMI चुकानी होगी. वहीं 7 साल के लिए इस लोन की EMI 6,194 रुपये बनेगी.

Tata Tiago

इसके अलावा तीसरी कार Tata Tiago है. इसकी ऑन-रोड कीमत 5.35 लाख रुपये है. अगर आप 4 साल के लिए 9.8 फीसदी ब्याज दर से लोन लेते हैं तो 12 हजार 270 रुपये तो वहीं 7 सालों के लिए लोन की EMI 8 हजार रुपये के करीब बनेगी.

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