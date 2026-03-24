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हिंदी न्यूज़ऑटोAxar Patel Car Collection: करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं अक्षर पटेल, कलेक्शन देख रह जाएंगे हैरान

Axar Patel Car Collection: करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं अक्षर पटेल, कलेक्शन देख रह जाएंगे हैरान

भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल अपने शानदार प्रदर्शन और लग्जरी कारों के शौक के लिए मशहूर हैं. उनके गैराज में कई ऐसी कारें खड़ी हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए उऩके कार कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Mar 2026 03:59 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. लेकिन मैदान के बाहर उनका लग्जरी कारों का भी शौक है. अक्षर पटेल उन लोगों में से हैं जिन्हें चमकदार सुपरकार्स से ज्यादा मजबूत और आरामदायक SUVs पसंद हैं. यही वजह है कि उनके पास ज्यादा पावरफुल और प्रीमियम SUVs देखने को मिलती हैं. हालांकि उनका कार कलेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी गाड़ियां उनके पास हैं, वे काफी खास और महंगी हैं. आइए एक जर डालते हैं.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery अक्षर पटेल की पसंदीदा गाड़ियों में से एक मानी जाती है. यह उनकी शुरुआती लग्जरी कारों में शामिल रही है और आज भी उनके कलेक्शन का अहम हिस्सा है. इस SUV की कीमत करीब 1.25 करोड़ से 1.37 करोड़ रुपये के बीच है. इसमें 2997cc का इंजन दिया गया है, जो लगभग 296 bhp की पावर और 650 Nm का टॉर्क देता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका एयर सस्पेंशन है, जो खराब सड़कों पर भी बहुत आरामदायक सफर देता है.

Range Rover Autobiography

Range Rover Autobiography अक्षर पटेल के कलेक्शन की सबसे महंगी और शानदार SUV है. ये कार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी लग्जरी और कंफर्ट के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जाती है. इस SUV में आपको प्रीमियम इंटीरियर, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन राइड क्वालिटी मिलती है. यह कार इतनी आरामदायक है कि इसमें सफर करते समय आपको किसी लग्जरी होटल जैसा एक्सपीरियंस होता है. यही वजह है कि कई बड़े क्रिकेटर और फिल्म स्टार्स भी इस कार को पसंद करते हैं.

Mercedes-Benz AMG GLA35

जहां Land Rover और Range Rover आराम और मजबूती के लिए जानी जाती हैं, वहीं Mercedes-Benz AMG GLA35 अक्षर के कलेक्शन में स्पीड का तड़का लगाती है. यह एक परफॉर्मेंस SUV है, जिसे तेज रफ्तार और स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें पावरफुल इंजन दिया गया है. इसका लुक भी काफी स्पोर्टी और आकर्षक है, जो इसे बाकी SUVs से अलग बनाता है. इसका पिकअप इतना तेज है कि यह कुछ ही सेकंड में हाई स्पीड पकड़ लेती है.

ये भी पढ़ें: गर्मियों में गाड़ी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये चीजें, इन टिप्स के बारे में तुरंत जानना जरूरी

Published at : 24 Mar 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Range Rover Car Collection AXAR PATEL Land Rover Discovery Axar Patel Luxury Cars
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