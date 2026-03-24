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हिंदी न्यूज़ऑटो10 मिनट चार्ज पर चलेगी 400 KM, BMW की ये अनोखी कार घर को भी देगी बिजली, जानिए फीचर्स

10 मिनट चार्ज पर चलेगी 400 KM, BMW की ये अनोखी कार घर को भी देगी बिजली, जानिए फीचर्स

BMW i3 Electric Car: इस इलेक्ट्रिक कार का इंटीरियर भी हाई-टेक है, मगर यूज में काफी आसान है. गाड़ी में बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 05:34 PM (IST)
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जर्मन कार कंपनी BMW की ओर से एक नई इलेक्ट्रिक कार BMW i3 को पेश किया गया है. यह EV आने वाली टेक्नोलॉजी का शानदार उदाहरण है. इस गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि यह न केवल लंबी दूरी तय कर सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपके घर को बिजली भी सप्लाई कर सकती है.  आसान भाषा में कहें तो यह कार चलने के साथ-साथ एक चलता-फिरता पावर बैंक भी है. 

नई इलेक्ट्रिक कार BMW i3 डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों मामलों में काफी मॉडर्न है. इसका लुक साफ-सुथरा और फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें फ्रंट ग्रिल और लाइट्स एक साथ जुड़ी हुई दिखाई देती हैं. इस कार का साइज ऐसा है कि गाड़ी के अंदर बैठने वालों को काफी स्पेस मिलता है, जिससे सफर आरामदायक हो जाता है. 

कैसा है गाड़ी का इंटीरियर?

BMW की इस इलेक्ट्रिक कार का इंटीरियर भी हाई-टेक है, मगर यूज में काफी आसान है. गाड़ी में बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है, जिससे केबिन खुला और प्रीमियम लगता है. खास बात यह है कि कंपनी ने जरूरी कामों के लिए कुछ फिजिकल बटन भी दिए हैं ताकि ड्राइविंग के दौरान आसानी बनी रहे. 

BMW ईवी की परफॉर्मेंस की बात करें तो यह कार काफी ताकतवर है. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं, जो लगभग 469 हॉर्सपावर देती हैं. गाड़ी में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम है, जिससे सड़क पर पकड़ बेहतर रहती है और कार तेज रफ्तार से चलती है. 

फुल चार्ज पर कितना चलती है गाड़ी?

गाड़ी की बैटरी और चार्जिंग इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 700 किलोमीटर तक चल सकती है.  वहीं, सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर यह लगभग 400 किलोमीटर तक चलने लायक पावर ले लेती है, जो इसे बेहद एडवांस बनाता है. 

सबसे दिलचस्प फीचर इसका बायडायरेक्शनल चार्जिंग सिस्टम है. इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर आप इस कार की बैटरी से अपने घर को बिजली दे सकते हैं.  इसके अलावा गाड़ी में Heart of Joy नाम का स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है. इससे ड्राइविंग काफी ज्यादा स्मूद हो जाती है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 24 Mar 2026 05:34 PM (IST)
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