अब मिडिल क्लास वाले भी खरीद पाएंगे BMW और Mercedes! India-EU Trade Deal से सस्ती होंगी कारें

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल से जिस बड़े ट्रेड एग्रीमेंट का इंतजार था, वह अब पूरा हो गया है. 16वें भारत-EU समिट में दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का ऐलान किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समझौता साल 2027 से लागू हो सकता है. इस डील का सबसे बड़ा फायदा उन भारतीय ग्राहकों को मिलने वाला है, जो BMW, Mercedes और Audi जैसी लग्जरी कार खरीदने का सपना देखते हैं. अब तक भारी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ये कारें आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं, लेकिन यह डील हालात बदल सकती है.

110% से घटकर 10% होगी इंपोर्ट ड्यूटी

India-EU Trade Deal के तहत यूरोप से भारत आने वाली कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है. अभी पूरी तरह इंपोर्ट की जाने वाली लग्जरी कारों पर 70% से 110% तक टैक्स लगता है, जिससे उनकी कीमत दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो जाती है. नए समझौते के बाद यह ड्यूटी घटकर सिर्फ 10% रह सकती है. इसका सीधा मतलब है कि BMW और Mercedes जैसी कारों की कीमत 50 से 70 प्रतिशत तक कम हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कार की इंपोर्ट वैल्यू 20 लाख रुपये है, तो पहले उसकी कीमत टैक्स के बाद 45–50 लाख तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब वही कार करीब 22–25 लाख रुपये में मिल सकती है.

किन कार ब्रांड्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा ?

इस डील का सबसे ज्यादा फायदा BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen और Porsche जैसे यूरोपीय ब्रांड्स को मिलेगा. BMW 3 Series, Mercedes C-Class, Audi A4 और Volkswagen Tiguan जैसी कारें अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकती हैं. इससे भारतीय लग्जरी कार बाजार पूरी तरह बदल सकता है.

EV और ऑटो इंडस्ट्री पर क्या होगा असर ?