हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब मिडिल क्लास वाले भी खरीद पाएंगे BMW और Mercedes! India-EU Trade Deal से सस्ती होंगी कारें

अब मिडिल क्लास वाले भी खरीद पाएंगे BMW और Mercedes! India-EU Trade Deal से सस्ती होंगी कारें

India-EU Trade Deal के बाद BMW, Mercedes और Audi जैसी लग्जरी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 10% हो सकती है. आइए जानते हैं कि ऑटो सेक्टर पर इसका कितना असर होगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Jan 2026 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल से जिस बड़े ट्रेड एग्रीमेंट का इंतजार था, वह अब पूरा हो गया है. 16वें भारत-EU समिट में दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का ऐलान किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह समझौता साल 2027 से लागू हो सकता है. इस डील का सबसे बड़ा फायदा उन भारतीय ग्राहकों को मिलने वाला है, जो BMW, Mercedes और Audi जैसी लग्जरी कार खरीदने का सपना देखते हैं. अब तक भारी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ये कारें आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं, लेकिन यह डील हालात बदल सकती है.

110% से घटकर 10% होगी इंपोर्ट ड्यूटी

  • India-EU Trade Deal के तहत यूरोप से भारत आने वाली कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है. अभी पूरी तरह इंपोर्ट की जाने वाली लग्जरी कारों पर 70% से 110% तक टैक्स लगता है, जिससे उनकी कीमत दोगुनी या उससे भी ज्यादा हो जाती है. नए समझौते के बाद यह ड्यूटी घटकर सिर्फ 10% रह सकती है. इसका सीधा मतलब है कि BMW और Mercedes जैसी कारों की कीमत 50 से 70 प्रतिशत तक कम हो सकती है. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कार की इंपोर्ट वैल्यू 20 लाख रुपये है, तो पहले उसकी कीमत टैक्स के बाद 45–50 लाख तक पहुंच जाती थी, लेकिन अब वही कार करीब 22–25 लाख रुपये में मिल सकती है.

किन कार ब्रांड्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा ?

  • इस डील का सबसे ज्यादा फायदा BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen और Porsche जैसे यूरोपीय ब्रांड्स को मिलेगा. BMW 3 Series, Mercedes C-Class, Audi A4 और Volkswagen Tiguan जैसी कारें अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकती हैं. इससे भारतीय लग्जरी कार बाजार पूरी तरह बदल सकता है.

EV और ऑटो इंडस्ट्री पर क्या होगा असर ?

  • शुरुआती सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यह ड्यूटी कट सीमित रह सकती है, ताकि Tata और Mahindra जैसी भारतीय कंपनियों को नुकसान न हो. आगे चलकर यूरोपीय EV ब्रांड्स की एंट्री भी आसान हो सकती है. India-EU Trade Deal मिडिल क्लास ग्राहकों के लिए बड़ी राहत बनकर आ सकता है. अगर ड्यूटी सच में 10% तक घटती है, तो लग्जरी कार खरीदना अब सिर्फ सपना नहीं रहेगा.

ये भी पढ़ें: दुबई से इटली तक, इन देशों की पुलिस के पास करोड़ों की सुपरकारें, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 29 Jan 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Mercedes BMW India EU Trade Deal India EU FTA Luxury Car Import Duty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Trump vs US Fed: Interest Rates War और Indian Market Impact | Paisa Live
Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
हेल्थ
Causes Of Grey Hair: उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
उम्र बढ़ने के साथ क्यों सफेद होते हैं बाल, क्या रोका जा सकता है यह प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
गोविंदा को रिसीव करने आई HYUNDAI AURA कार, वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स; बोले- इतना बड़ा डाउनफॉल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget