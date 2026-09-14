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हिंदी न्यूज़ऑटोसस्ती हैचबैक चाहिए? बस थोड़ा-सा इंतजार, जल्द लॉन्च होंगे ये मॉडल्स

सस्ती हैचबैक चाहिए? बस थोड़ा-सा इंतजार, जल्द लॉन्च होंगे ये मॉडल्स

हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपडेटेड 2026 बलेनो को बाजार में उतारा है. अब इसके बाद मारुति सुजुकी, हुंडई और टोयोटा की चार और हैचबैक कारें बाजार में आने की तैयारी में हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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भारतीय कार बाजार में SUV की मांग भले ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हैचबैक कारों की अपनी अलग जगह बनी हुई है. खासकर पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक कम कीमत, आसान ड्राइविंग, बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस की वजह से हैचबैक को पसंद करते हैं. यही वजह है कि कंपनियां इस सेगमेंट को पूरी तरह छोड़ने की बजाय अपनी कारों को नए डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और बेहतर तकनीक के साथ अपडेट कर रही हैं.

हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपडेटेड 2026 बलेनो को बाजार में उतारा है. अब इसके बाद मारुति सुजुकी, हुंडई और टोयोटा की चार और हैचबैक कारें बाजार में आने की तैयारी में हैं. इनमें टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट, नई हुंडई i20, नई हुंडई ग्रैंड i10 निओस और मारुति बलेनो CNG AMT शामिल हैं. 

ग्लैंजा का नया अवतार

  • मारुति बलेनो के अपडेटेड मॉडल के बाद अब टोयोटा भी अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा को नए अवतार में पेश करने की तैयारी कर रही है. ग्लैंजा और बलेनो एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड मॉडल हैं, इसलिए बलेनो में हुए बदलावों के बाद ग्लैंजा में भी कुछ बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं.
  • नई ग्लैंजा के फ्रंट डिजाइन को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है. इसमें नया फ्रंट ग्रिल और बदला हुआ बंपर मिलने की उम्मीद है. इससे कार के सामने का लुक मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई दे सकता है.

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  • नई ग्लैंजा में केवल डिजाइन ही नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है. इसमें लेवल-2 ADAS दिया जा सकता है. ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है.
  • इसके अलावा कार में वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले यानी HUD और 9-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इन फीचर्स के आने से ग्लैंजा अपने सेगमेंट में ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन बन सकती है.
  • इंजन की बात करें तो नई ग्लैंजा में मारुति का नया 1.2-लीटर Z12E सीरीज 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है.यह इंजन मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स के साथ आ सकता है.यानी ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से मैनुअल या ऑटोमैटिक जैसा विकल्प चुनने की सुविधा मिल सकती है.

Hyundai की ये गाड़ियां होंगी लॉन्च

  • हुंडई की i20 भारतीय बाजार में लंबे समय से पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक है. अब कंपनी इसकी नई चौथी जनरेशन को भारत में लाने की तैयारी कर रही है. नई i20 को 2027 तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है. नई कार को कंपनी के K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है.नए प्लेटफॉर्म की वजह से कार के आकार और डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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  • नई i20 का आकार मौजूदा मॉडल से बड़ा हो सकता है. इसके अलावा इसका डिजाइन भी पहले से ज्यादा स्पोर्टी रखा जा सकता है. इसके लुक को स्पोर्टी क्रॉसओवर जैसा बताया गया है. इसका मतलब है कि नई i20 में हैचबैक डिजाइन के साथ थोड़ा ज्यादा ऊंचा और मजबूत रोड प्रेजेंस देखने को मिल सकता है. इससे यह कार उन ग्राहकों को भी पसंद आ सकती है जो छोटी कार चाहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा ज्यादा आकर्षक और मॉडर्न डिजाइन चाहिए.
  • इंजन के मामले में इसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलने की उम्मीद है.हालांकि, कंपनी की ओर से अभी इन सभी जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
  • हुंडई अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक ग्रैंड i10 निओस को भी नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है. यह कार उन ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है जो कम बजट में एक ऐसी कार चाहते हैं, जिसमें जरूरी फीचर्स, अच्छा माइलेज और आसान ड्राइविंग मिले. कंपनी अगले साल ग्रैंड i10 निओस का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल नए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर सकती है. 

गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

  • नई ग्रैंड i10 निओस के डिजाइन और फीचर्स में मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.कार में बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. अगर कंपनी इन फीचर्स को इस सेगमेंट में देती है, तो नई ग्रैंड i10 निओस ज्यादा प्रीमियम महसूस हो सकती है.
  • इंजन की बात करें तो नई कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है.इसके साथ मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है.यानी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से मैनुअल या ऑटोमैटिक वर्जन चुन सकेंगे. 
  • नई ग्रैंड i10 निओस की सबसे खास बात इसका CNG विकल्प हो सकता है.रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसे CNG के साथ-साथ CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन में भी पेश कर सकती है.अगर ऐसा होता है तो यह उन ग्राहकों के लिए काफी उपयोगी विकल्प बन सकता है जो रोजाना शहर में कार चलाते हैं और पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं.साथ ही AMT गियरबॉक्स ट्रैफिक में बार-बार क्लच और गियर बदलने की परेशानी को कम कर सकता है. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Sep 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Toyota Glanza Auto News Baleno
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