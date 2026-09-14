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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत

Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत

Hyundai अपनी पॉपुलर Creta SUV की नई जनरेशन पर तेजी से काम कर रही है. नई Creta को अलग-अलग कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा है और हाल ही में इसे स्पेन की सड़कों पर देखा गया.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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Hyundai Creta भारतीय बाजार की सबसे पॉपुलर मिड-साइज SUVs में से एक है और अब कंपनी इसकी नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रही है. नेक्स्ट-जनरेशन Hyundai Creta, जिसे फिलहाल कोडनेम SX3 दिया गया है. इस गाड़ी को हाल ही में साउथ स्पेन में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. नई SUV के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और इसके केबिन को भी पहले से ज्यादा हाई-टेक बनाया जा सकता है. भारत में इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

Hyundai अपनी पॉपुलर Creta SUV की नई जनरेशन पर तेजी से काम कर रही है. नई Creta को अलग-अलग कंडीशन में टेस्ट किया जा रहा है और हाल ही में इसे स्पेन की सड़कों पर देखा गया है. यहां कंपनी SUV की टोइंग कैपेसिटी और ज्यादा लोड के साथ इसकी परफॉर्मेंस जांच रही थी. खास बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान कार पर पहले की तरह पूरी तरह बॉक्सी कवर नहीं था, जिससे इसके नए डिजाइन की कुछ जानकारी सामने आई है.

पहले से ज्यादा शार्प होगा डिजाइन

  • नई Creta को Hyundai की नई 'Art of Steel' डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. इसके चलते मौजूदा मॉडल की तुलना में नई SUV का डिजाइन ज्यादा शार्प और एंगुलर हो सकता है. फ्रंट में सीधा और सपाट बोनट, नया ग्रिल और H-शेप LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप मिलने की उम्मीद है.
  • साइड प्रोफाइल में रूफ को थोड़ा ढलान वाला डिजाइन दिया जा सकता है. इसमें फ्लश-टाइप डोर हैंडल, गोल व्हील आर्च और स्पोर्टी डुअल-टोन अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं. पीछे की तरफ रूफ स्पॉइलर, नया टेलगेट और H-शेप LED टेललाइट्स मिलने की उम्मीद है. नई Creta को मौजूदा मॉडल से ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न लुक दिया जा सकता है.

Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत

  • नई Creta में सिर्फ बाहरी डिजाइन ही नहीं, बल्कि इंटीरियर में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. नई SUV को Software Defined Vehicle (SDV) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है. आसान भाषा में समझें तो कार के कई फीचर्स और सॉफ्टवेयर को बाद में OTA यानी ओवर-द-एयर अपडेट के जरिए अपग्रेड किया जा सकेगा. इसके लिए हर बार कार के हार्डवेयर में बदलाव की जरूरत नहीं होगी.
  • केबिन में Hyundai का नया Pleos Connect सिस्टम भी मिलने की बात सामने आई है. इसमें बड़ी प्राइमरी स्क्रीन दी जा सकती है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों का काम करेगी. इससे डैशबोर्ड पहले की तुलना में ज्यादा साफ और टेक्नोलॉजी से भरपूर नजर आ सकता है. हालांकि, भारत-स्पेक मॉडल में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन पर होगा फोकस

  • नई Creta की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसका नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन हो सकता है. ग्लोबल मॉडल के लिए 1.6-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड GDI पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम की जानकारी सामने आई है. इसमें सिंगल और डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के विकल्प मिल सकते हैं. डुअल मोटर वाले मॉडल में इलेक्ट्रिक ऑल-व्हील ड्राइव यानी eAWD सिस्टम भी दिया जा सकता है.
  • 2WD वर्जन करीब 154 PS की पावर दे सकता है, जबकि eAWD वर्जन की पावर करीब 178 PS हो सकती है. इसके अलावा SUV में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और V2L यानी Vehicle-to-Load जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं. V2L की मदद से कार की बैटरी से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाए जा सकते हैं.


Hyundai Creta खरीदने जा रहे हैं? जल्द आ रहा नया मॉडल, जानें खासियत

भारत में मिलेगा 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन

  • भारत में नई Creta को अलग पावरट्रेन के साथ लाए जाने की उम्मीद है. यहां इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर आधारित स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दिया जा सकता है. इसके साथ मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों को भी जारी रखने की उम्मीद है.
  • हाइब्रिड इंजन आने से उन ग्राहकों को फायदा हो सकता है जो पेट्रोल SUV चाहते हैं, लेकिन साथ ही बेहतर माइलेज भी चाहते हैं. हालांकि, भारत में मिलने वाले हाइब्रिड सिस्टम की पावर, बैटरी क्षमता, माइलेज और अन्य स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक जानकारी Hyundai ने अभी साझा नहीं की है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Sep 2026 10:03 AM (IST)
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